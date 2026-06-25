Terremoto en Venezuela: artistas de todo el mundo expresan su solidaridad con las víctimas

El artista Microtdh se sumó al pedido de oración y colaboración por las víctimas

Tras los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela este miércoles, numerosas figuras del espectáculo internacional expresaron su solidaridad con las víctimas y utilizaron sus redes sociales para difundir campañas de ayuda, buscar personas desaparecidas y enviar mensajes de aliento.

Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejaron cientos de víctimas fatales y provocaron graves daños en distintas zonas del país, convirtiéndose en el movimiento sísmico más fuerte registrado en Venezuela en más de un siglo.

Entre los primeros en pronunciarse estuvo el cantante colombiano J Balvin, quien escribió en sus historias de Instagram: "Mi corazón está con todas las personas afectadas por esta dolorosa tragedia. Que quienes aún están desaparecidos puedan ser encontrados con vida, que los heridos se recuperen pronto y que el país encuentre fortaleza y esperanza en los días que vienen".

El español Alejandro Sanz también dedicó un mensaje al pueblo venezolano: "Cuando la tierra tembla, también lo hace el alma de quienes queremos a ese país. Todo mi cariño y mi fuerza para Venezuela".

Por su parte, Ricky Martin manifestó: "Mi querida gente de Caracas y todo el pueblo venezolano, hoy el mundo los mira con preocupación, pero también con inmenso cariño. Mi pensamiento está con cada ciudadano, con cada rescatista y con cada familia que espera un abrazo, una noticia o un milagro. Que la esperanza sea más fuerte que el dolor. Toda mi solidaridad y mi amor para ustedes".

El colombiano Carlos Vives también envió un mensaje de apoyo: "En este momento acompañamos con el corazón a nuestros hermanos venezolanos tras el fuerte terremoto que sacudió el país. Toda nuestra solidaridad con quienes hoy viven momentos de angustia. Oramos por la seguridad de las familias, por los heridos y por todos los equipos de emergencia que trabajan para atender esta situación".

Artistas venezolanos impulsan campañas de ayuda

Varios artistas venezolanos utilizaron sus cuentas para colaborar activamente con las tareas de asistencia.

El cantante Danny Ocean pidió información sobre los lugares que necesitaban ayuda urgente y difundió listados de personas hospitalizadas para facilitar la búsqueda de familiares desaparecidos.

La actriz Catherine Fulop transformó su cuenta de Instagram en un espacio para compartir datos sobre personas desaparecidas y centros de recepción de donaciones.

"Mi gente, como muchos ya saben, mi país, Venezuela, acaba de vivir una tragedia muy dolorosa a causa de un terremoto. Hoy más que nunca necesitamos unirnos y ayudarnos entre todos", expresó.

También la cantante Elena Rose puso sus redes a disposición para colaborar con la difusión de información verificada.

"Mis redes están a la orden para difundir información. Por favor, compartan únicamente información confirmada para evitar la desinformación", escribió.

En la misma línea, la artista venezolana Arca convocó a organizar ayuda para los damnificados.

"Por favor, si saben de alguna forma de apoyar a quienes han sido afectados por el terremoto en Caracas, avisen por aquí para donar y distribuir ayuda. Mi corazón está roto", publicó.

Mensajes de fuerza para el pueblo venezolano

El cantante Lasso manifestó su conmoción por la tragedia y ofreció sus redes para colaborar.

"Tengo el corazón destrozado. No puedo creer las imágenes que llegan del terremoto. Mis redes están a la orden para difundir cualquier información que sirva de ayuda para toda la gente que está en el país", señaló.

Por su parte, la joven cantante Joaquina pidió protección para los afectados.

"Mi gente de Venezuela, que Dios los bendiga y los proteja de todo mal. Qué susto tan grande, qué angustia. Mis mensajes directos están abiertos para quien necesite compartir o difundir información importante", escribió.

El músico Mau Montaner resumió el sentimiento de muchos venezolanos con una breve oración publicada en sus redes sociales: "Cuida a mi gente, ¡Dios mío!".

Las manifestaciones de apoyo también llegaron de artistas como Miguel Bosé, Nicky Jam, Olga Tañón, Sebastián Yatra y la actriz Jamie Lee Curtis, quienes expresaron su solidaridad con el pueblo venezolano y alentaron a colaborar con las distintas campañas humanitarias que se organizaron tras la tragedia.