Terremotos en Venezuela: elevaron a 235 los muertos y ya hay 4.300 heridos

Los terremotos en Venezuela dejaron un saldo cada vez más dramático. El Gobierno actualizó la cifra oficial a 235 fallecidos y 4.300 heridos, mientras un registro ciudadano de desaparecidos ya supera los 53.000 reportes.
Los terremotos en Venezuela continúan dejando un saldo devastador. El Gobierno elevó este jueves por la noche a 235 la cantidad de personas fallecidas y confirmó que 4.300 resultaron heridas como consecuencia de los dos fuertes sismos registrados el miércoles.
La actualización fue brindada por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, durante una transmisión emitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, en la que detalló el trabajo que se desarrolla en el sistema sanitario para atender a las víctimas.
“Es bueno también recordar que en el sistema público, hemos atendido al corte de las siete de la noche del día de hoy más 4.300 heridos (...) y hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud”, precisó Alvarado.
Continúan las tareas de rescate y la ayuda internacional
Las autoridades venezolanas mantienen activos los operativos de búsqueda, rescate y asistencia médica en las zonas más afectadas por los terremotos, mientras continúan actualizando el balance oficial a medida que avanzan las tareas de emergencia.
En paralelo, gobiernos de distintos países, organismos internacionales y organizaciones humanitarias comenzaron a coordinar un amplio operativo de asistencia para colaborar con Venezuela frente a la magnitud del desastre.
Entre las acciones previstas se encuentran el envío de equipos especializados en rescate, hospitales de campaña, insumos médicos, ayuda financiera y distintos suministros destinados a asistir a miles de personas afectadas por el doble terremoto.
Más de 53.000 reportes en un registro ciudadano de desaparecidos
Mientras continúan las dificultades para restablecer las comunicaciones en distintas regiones del país, un grupo de voluntarios creó una plataforma no oficial destinada a ayudar a las familias que buscan a personas desaparecidas.
El sitio web Desaparecidos Terremoto Venezuela permite reportar personas cuyo paradero se desconoce y actualizar la información una vez que son localizadas.
Según los datos publicados por los organizadores, hasta este jueves el registro acumulaba 53.827 personas reportadas, de las cuales 42.810 continuaban sin ser ubicadas y 11.017 ya habían sido encontradas.
Una herramienta impulsada por voluntarios
Los responsables del sitio aclararon que las cifras corresponden únicamente a los reportes enviados por los usuarios y que no forman parte del balance oficial elaborado por las autoridades venezolanas, publicó NA.
En la portada de la plataforma explican el objetivo de la iniciativa: “Tras el terremoto, muchas familias siguen sin saber de los suyos. Si no logras comunicarte con alguien, repórtalo aquí. Y si ya lo encontraste, avísanos, para que su nombre dé tranquilidad, no angustia”.
Los impulsores del proyecto actualizan permanentemente la base de datos a medida que reciben nuevos reportes y confirmaciones de familiares, con el propósito de facilitar el reencuentro de personas en medio de la emergencia.
Mientras tanto, las tareas de rescate continúan entre edificios derrumbados y zonas severamente afectadas por los terremotos, en una carrera contrarreloj para encontrar sobrevivientes y asistir a miles de damnificados.