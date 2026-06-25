“Casi perdemos a mi mami”, contó Catherine Fulop tras los terremotos en Venezuela

Catherine Fulop habló sobre el drama que atraviesa Venezuela tras los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron el centro del país. La actriz y conductora, radicada en Argentina, relató cómo vivió la tragedia su familia, reveló que la casa de su madre sufrió daños y expresó su preocupación por la situación que enfrenta la población.

En una entrevista con el programa Lape Club Social, que conduce Sergio Lapegüe por América TV, Fulop contó que sus familiares lograron salir ilesos, aunque debieron abandonar sus viviendas por temor a nuevos derrumbes.

"Por suerte todos están bien", dijo al llevar tranquilidad sobre el estado de su familia. Sin embargo, aclaró que sus sobrinas, que viven en edificios, decidieron pasar la noche fuera de sus hogares y se refugiaron en la casa de su madre, que también sufrió consecuencias por los movimientos sísmicos. "La casa de mi mamá presenta algunas grietas", reveló.

La preocupación por el estado del país

La actriz también recordó que su madre atravesó recientemente una delicada situación de salud, lo que obligó a postergar otras prioridades. "Casi que perdemos a mi mami", expresó. Y explicó que, frente a ese contexto, el mantenimiento de la vivienda quedó relegado. "Uno va a lo importante", sostuvo.

Más allá de la situación familiar, Fulop realizó un duro análisis sobre la realidad que atraviesa Venezuela y consideró que la magnitud de la tragedia quedó agravada por el deterioro de la infraestructura pública. "Son veintisiete años de abandono total al pueblo. No hay servicios, no hay hospitales. ¿Maquinaria? Te imaginarás que ni ahí", afirmó.

"La gente está trabajando con las manos"

Durante la entrevista, uno de los temas centrales fue la dificultad para remover los escombros debido a la falta de maquinaria pesada. Según explicó la actriz, esa carencia podría complicar las posibilidades de encontrar sobrevivientes. "No sé si va a poder llegar la maquinaria a tiempo para salvar vidas. La gente está trabajando con las manos", lamentó.

🔴 DOS TERREMOTOS GOLPEARON VENEZUELA: LA PALABRA DE CATHERINE FULOP 🗨️"Mi familia está muy asustada" 🗨️"El país está devastado" @intrusos #Intrusos26Años pic.twitter.com/fj0agUoJGO — América TV (@AmericaTV) June 25, 2026

Fulop también recordó el terremoto que afectó a Caracas en, uno de los más graves registrados en la historia reciente del país. "Nunca más en la vida se volvió a hablar de algo así", comentó, al tiempo que advirtió que muchos edificios quedaron seriamente comprometidos tras los recientes sismos.

"Hay edificios que estructuralmente hay que tirarlos abajo. Mucha gente se queda sin sus casas", manifestó con evidente preocupación.

Un llamado a la solidaridad

Horas después de la entrevista televisiva, Catherine Fulop utilizó sus redes sociales para convocar a colaborar con los damnificados.

La actriz compartió enlaces para realizar donaciones y pidió que quienes puedan colaborar lo hagan, independientemente del monto. "Así sea muy poco, piensen que es poco, lo pueden hacer a través de estos dos links que les estoy poniendo en mis historias", expresó.

Finalmente, sostuvo que la asistencia será clave para afrontar la etapa que viene tras el desastre. "Este es el comienzo de una reconstrucción en mi país. Todo lo que puedan ayudar a mi tierra se les va a agradecer. Dios proteja a Venezuela", concluyó.