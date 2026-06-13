Oriana Sabatini reveló por qué no participa de las reuniones de las parejas de la Selección

La esposa de Paulo Dybala aclaró cómo es su relación con las mujeres de los futbolistas de la Scaloneta y explicó que su ausencia en los encuentros grupales responde a una decisión personal.
En pleno Mundial 2026, Oriana Sabatini se refirió a una de las cuestiones que más interés despierta entre los seguidores de la Selección argentina: la relación entre las parejas de los futbolistas. La cantante y modelo explicó por qué no suele participar de las reuniones que organizan las esposas y novias de los integrantes de la Scaloneta.
Durante una entrevista con el programa Puro Show, la esposa de Paulo Dybala fue consultada sobre el vínculo que mantiene con las demás mujeres que acompañan al plantel argentino y descartó cualquier tipo de conflicto o distanciamiento.
"Es bárbara, sigo en el chat, a menos que hayan hecho otro, que estaría perfecto porque no siempre convocan a los mismos jugadores, y no son siempre las mismas mujeres y familias que viajan, no me ofendería en lo absoluto", expresó.
La artista dejó en claro que mantiene una buena relación con el grupo y que nunca sintió situaciones de exclusión dentro del entorno de la Selección.
Una decisión personal
Al profundizar sobre el tema, Oriana explicó que su ausencia en las actividades grupales no responde a problemas personales sino a una característica de su forma de ser.
"No, cero. No es tan interesante como la gente cree, o al menos para mí. Yo igual no me junto nunca con nadie. Con suerte me junto con mis amigas, pero la verdad es que en todas las oportunidades que las chicas me invitaron a hacer algo o lo que sea, siempre les agradezco mucho que me tengan en cuenta, pero yo soy de quedarme en el cuarto completamente sola haciendo nada, me encanta", reconoció.
Con esa declaración, la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini desmintió las versiones que suelen circular sobre supuestas internas entre las parejas de los jugadores de la Selección.
Además, remarcó que no tendría inconvenientes si se crearan nuevos grupos de comunicación entre las familias de los futbolistas.
"No me ofendería en lo absoluto, está perfecto porque está bueno armar un grupo de personas que te puedan acompañar en el lugar", sostuvo.
Su relación con la familia de Dybala
En otro tramo de la entrevista también volvió a tomar relevancia el vínculo que mantiene con la madre de Paulo Dybala, especialmente después del nacimiento de Gia, la primera hija de la pareja.
La periodista Julieta Argenta aseguró recientemente que la madre del futbolista mantiene una presencia constante en la vida familiar y acompaña de cerca a la pareja en esta nueva etapa.
Consultada sobre la relación entre ambas, Argenta fue contundente: "Se llevan muy bien".
De esta manera, Oriana Sabatini volvió a mostrarse alejada de los estereotipos que suelen rodear a las parejas de los futbolistas y dejó en evidencia su preferencia por los espacios tranquilos, el bajo perfil y los momentos de intimidad por encima de las reuniones sociales.
Oriana Sabatini y las parejas de la Selección
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