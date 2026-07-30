Disolvieron el Coro Nacional de Niños: los argumentos del Gobierno y qué funcionará en su lugar

El Gobierno nacional oficializó la disolución del Coro Nacional de Niños, una agrupación creada en 1967, y ordenó desarrollar un programa de formación artística destinado a niños y adolescentes. La decisión quedó establecida mediante el Decreto 687/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

La norma fue firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Con la modificación, el Coro Polifónico Nacional continuará dentro de la estructura de la Secretaría de Cultura, mientras que la agrupación infantil dejará de formar parte de ella.

El Coro Nacional de Niños había sido creado mediante el Decreto 8557 de 1967 como parte del entonces denominado Coro Nacional, integrado también por el Coro Polifónico Mixto. La nueva normativa reemplazó ese esquema y estableció únicamente la continuidad del actual Coro Polifónico Nacional.

Los argumentos del Gobierno para disolver el Coro

En los fundamentos, el Poder Ejecutivo sostuvo que la medida forma parte del proceso de “reorganización y reforma del Estado” iniciado por la actual gestión, con el objetivo de optimizar la utilización de los recursos públicos.

Según el decreto, “los objetivos que motivaron la creación y el funcionamiento del Coro Nacional de Niños pueden alcanzarse mediante acciones y programas de formación, perfeccionamiento y desarrollo artístico de alcance más amplio”.

El Gobierno afirmó que el cambio permitirá favorecer “una mayor participación y acceso de niños y adolescentes de todo el territorio nacional” y promover “una distribución más amplia y federal” de las oportunidades de formación artística.

Coro Nacional de Niños.

Con qué será reemplazado

La Secretaría de Cultura deberá crear un Programa de Formación Artística para niños y adolescentes, con una finalidad educativa y de promoción cultural. Los recursos que hasta ahora estaban destinados al Coro Nacional de Niños serán reorientados hacia ese nuevo esquema.

La administración nacional aseguró que la decisión “no implica abandonar los objetivos de promoción o formación artística infantil y juvenil”, sino modificar las herramientas utilizadas para alcanzar esas finalidades.

Sin embargo, el decreto no establece cómo se desarrollará el programa, qué disciplinas incluirá, cuántos participantes podrá recibir ni de qué manera garantizará su alcance federal. Tampoco se informaron fechas para el comienzo de las actividades.

Qué ocurrirá con la histórica agrupación

El artículo primero de la normativa modifica el decreto de 1967 y deja únicamente al Coro Polifónico Nacional bajo la órbita de la Secretaría de Cultura. De esta manera, la disolución del Coro Nacional de Niños comenzará a regir desde el viernes 31 de julio, un día después de la publicación oficial.

La norma tampoco brinda precisiones sobre la situación de quienes integraban la agrupación ni sobre la transición hacia el futuro programa. Esos aspectos deberán ser definidos por la Secretaría de Cultura durante la implementación de la medida.