Alerta amarilla por tormentas: gran parte de Entre Ríos espera lluvias, granizo y ráfagas el viernes

La alerta amarilla por tormentas volverá a poner bajo vigilancia a gran parte de Entre Ríos durante la jornada del viernes 31 de julio. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que doce departamentos de la provincia podrían ser afectados por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posibilidad de caída de granizo, ráfagas intensas de viento, fuerte actividad eléctrica y precipitaciones que alcanzarían entre 30 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados en forma puntual.

El fenómeno meteorológico estará asociado a la formación de una ciclogénesis sobre el centro del país, un sistema de baja presión que favorecerá el desarrollo de tormentas y precipitaciones importantes en distintos sectores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires.

Foto: Elonce.

De acuerdo con los pronósticos, el período de mayor inestabilidad comenzará durante la tarde del viernes y se extenderá hasta la madrugada del sábado. En ese lapso se espera que el sistema avance hacia el sur del Litoral, generando las condiciones para lluvias moderadas a fuertes y tormentas que podrían presentarse de manera intensa en algunos sectores.

Los departamentos bajo alerta

El aviso de nivel amarillo emitido por el SMN comprende a los departamentos Paraná, La Paz, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Colón, Islas del Ibicuy, Uruguay y Tala.

Para estas zonas, el organismo nacional indicó que "el área será afectada por tormentas y lluvias intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual. También es posible que se registren ráfagas fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica".

Foto: Meteored.

Las condiciones podrían provocar acumulación rápida de agua en calles y rutas, especialmente en los sectores donde las precipitaciones sean más intensas en cortos períodos de tiempo. Por ese motivo, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las actualizaciones de los pronósticos. Asimismo, el desarrollo de tormentas con abundante actividad eléctrica y ráfagas podría ocasionar inconvenientes aislados, principalmente por la caída de ramas, reducción de la visibilidad durante las lluvias más intensas y complicaciones para quienes deban circular por rutas provinciales y nacionales.

Cómo evolucionará el tiempo durante el fin de semana

Según las previsiones meteorológicas, el sistema frontal continuará desplazándose durante el sábado 1° de agosto. Mientras sobre Buenos Aires se prevé una mejora relativamente rápida de las condiciones, el frente frío avanzará hacia el noreste del país.

Como consecuencia, las tormentas tenderán a concentrarse durante esa jornada sobre el norte de Entre Ríos, el norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones, donde no se descarta la ocurrencia de fenómenos localmente fuertes. En tanto, sobre Chaco y Formosa también podrían registrarse precipitaciones, aunque con menor intensidad.

Foto: Elonce.

Este comportamiento responde al desplazamiento del sistema de baja presión y al avance del frente frío, que favorecerán el traslado de la inestabilidad hacia el noreste argentino.

Qué ocurrirá en el resto de Entre Ríos

El reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional indicó que cinco departamentos entrerrianos quedaron fuera del área alcanzada por la alerta amarilla vigente para el viernes.

Se trata de Federación, Federal, Feliciano, Concordia y San Salvador, donde por el momento no se prevén fenómenos que justifiquen la emisión de un aviso meteorológico. No obstante, eso no implica ausencia total de inestabilidad, ya que podrían registrarse lluvias o tormentas aisladas, aunque con menor intensidad que en el resto de la provincia.

Ante este panorama, el SMN recomendó seguir la evolución de los pronósticos, ya que la intensidad y el alcance de las tormentas pueden modificarse con el correr de las horas. Además, recordó la importancia de evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y no permanecer bajo árboles o estructuras inestables cuando se registren ráfagas o caída de granizo.