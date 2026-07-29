"Se termina la espera": la Fiesta de Disfraces anunció novedades para su edición 2026

Con un mensaje en redes sociales, la organización comenzó la cuenta regresiva para una nueva edición del megaevento. La cuenta oficial ya fue renombrada como "fdd.sannicolas", lo que ratifica la continuidad de la fiesta en esa ciudad bonaerense.
La Fiesta de Disfraces 2026 comenzó a tomar forma con un mensaje publicado en las redes sociales oficiales que anticipa el lanzamiento de una nueva edición del tradicional megaevento. "Se termina la espera", fue la frase elegida por la organización, mientras la cuenta de Instagram cambió su nombre a "fdd.sannicolas", una señal que ratifica la continuidad del evento en la ciudad bonaerense de San Nicolás.
La publicación despertó rápidamente la expectativa de miles de seguidores que aguardan novedades sobre la venta de entradas, la fecha y la propuesta artística de una celebración considerada la más importante de América Latina en su tipo.
La continuidad en San Nicolás llega luego de que la edición 2025 marcara un antes y un después en la historia del evento al realizarse, por primera vez, fuera de Paraná.
De un cumpleaños entre amigos a un fenómeno nacional
La Fiesta de Disfraces nació en 1999, cuando un grupo de seis amigos decidió celebrar sus cumpleaños con disfraces en Paraná.
Con el paso de los años, el crecimiento fue constante gracias al boca a boca y a la incorporación de cada vez más participantes.
En 2002 la organización dio un salto al alquilar un salón en Puerto Nuevo, donde comenzó a cobrar entradas por primera vez.
Dos años más tarde se trasladó al predio de La Rural, mientras que desde 2009 pasó a desarrollarse en espacios especialmente acondicionados para recibir a decenas de miles de personas.
En sus últimas ediciones, la FDD convocaba a más de 50.000 asistentes provenientes de distintos puntos del país bajo el lema "Ser Lo Que Queremos Ser".
El cambio histórico de sede
La edición 2025 representó un cambio trascendental para el evento al abandonar Paraná y mudarse al Autódromo y Predio Ferial de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.
En su momento, uno de los organizadores, Julián Abramor, explicó a Elonce que la decisión respondió a la necesidad de contar con una infraestructura acorde al crecimiento de la fiesta. "Después de la suspensión del año pasado empezamos a ver opciones porque la fiesta, por la fortaleza que tiene, puede generar un formato para realizarse en otros lugares. Pero no pudimos encontrar el espacio indicado en nuestra ciudad", sostuvo.
Abramor señaló además que distintas ciudades presentaron propuestas para recibir el evento, aunque finalmente San Nicolás fue la alternativa elegida. "El predio ferial del autódromo tiene la infraestructura adecuada y una ubicación estratégica. Daba todas las condiciones para llevar adelante la fiesta", afirmó.
Las ventajas del predio de San Nicolás
El predio elegido se encuentra sobre la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura del kilómetro 225, y posee más de 90 hectáreas preparadas para eventos masivos.
El espacio es reconocido por albergar encuentros de gran convocatoria, como Expoagro, y cuenta con accesos rápidos, sectores diferenciados y una infraestructura técnica preparada para recibir a miles de personas.
Según explicó Abramor, esas condiciones permiten optimizar significativamente los tiempos de montaje y reducir costos operativos. "El lugar en San Nicolás nos ofrece un montón de condiciones que aceleran y optimizan muchísimo el armado del evento", indicó.
Una decisión difícil para Paraná
El organizador reconoció que dejar Paraná fue una determinación compleja tanto para el equipo de trabajo como para la ciudad. "Fue una decisión durísima porque somos de Paraná, pero en este momento consideramos que era la mejor opción", expresó.
También recordó que la Fiesta de Disfraces generaba un importante movimiento económico vinculado al turismo, la hotelería y la gastronomía.
No obstante, dejó abierta la posibilidad de que el evento pueda regresar en futuras ediciones. "No se descarta que la fiesta salga de gira y regrese. Este es un inicio", aseguró.
La edición 2025 y el desafío del temporal
La primera edición realizada en San Nicolás estuvo prevista inicialmente para el 15 de noviembre, pero un fuerte temporal con ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora destruyó gran parte de las estructuras montadas.
Como consecuencia, la organización reprogramó el evento para el 22 de noviembre, cuando finalmente pudo desarrollarse en el mismo predio.
Ahora, con el mensaje "Se termina la espera", la organización volvió a encender la expectativa de cara a la edición 2026, mientras miles de fanáticos aguardan el anuncio oficial de la fecha y el inicio de la venta de entradas.