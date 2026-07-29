Tendía ropa en el patio de su casa y se abrió un pozo: cayó a más de 10 metros de profundidad

Una mujer de unos 60 años cayó a un pozo de 12 metros de profundidad que se abrió mientras tendía la ropa en el patio de su casa. Ocurrió en Puerto Iguazú.
Una mujer de alrededor de 60 años cayó a un pozo de entre 10 y 12 metros de profundidad en Puerto Iguazú, mientras tendía la ropa en el patio de su casa.
El accidente ocurrió en hora del mediodía de este martes en la provincia de Misiones. De acuerdo con lo que informaron los Bomberos Voluntarios de Iguazú, el terreno cedió de forma repentina y la precipitó al fondo de la perforación, que contenía agua.
Los equipos de rescate acudieron al domicilio ubicado en la calle Las Orquídeas cerca de las 11, tras recibir un llamado de auxilio.
El cuerpo de Bomberos activó de inmediato un protocolo de rescate y desplegó una dotación del Grupo de Emergencias y Rescate en Situaciones de Incidentes (GERSI), una unidad especializada en operativos de alto riesgo.
Una vez en el interior de la vivienda, los rescatistas detectaron que la tapa del pozo había quedado trabada entre la tierra tras el derrumbe, lo que evitó que cayera sobre ella.
Antes de iniciar el descenso, los rescatistas aseguraron esa tapa para garantizar la seguridad tanto de la mujer como del bombero que bajaría a buscarla.
Uno de los integrantes del GERSI bajó mediante técnicas de rescate vertical hasta el fondo del pozo. De acuerdo con el comunicado de los Bomberos Voluntarios, al momento de ser rescatada la mujer estaba consciente, y tenía conocimiento de tiempo y espacio. Solo hacía referencia a un dolor en la espalda.
Al sacarla del pozo, la mujer recibió primero asistencia en el lugar y luego fue trasladada al hospital para su evaluación médica.
Hasta el momento, no se conocen las causas que provocaron el colapso del terreno en el patio de la vivienda de la calle Las Orquídeas. Las autoridades no informaron si se trató de un pozo preexistente mal señalizado, una falla en la estructura del suelo o algún otro factor.