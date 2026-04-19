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Oriana Sabatini celebró sus 30 años como mamá y recibió un emotivo mensaje de Paulo Dybala

La actriz y cantante festejó su primer cumpleaños junto a su hija Gia y compartió su emoción en redes. El futbolista le dedicó un mensaje lleno de amor: “Te amamos”.

19 de Abril de 2026
La actriz y cantante Oriana Sabatini celebró sus 30 años con su esposo y su hija
La actriz y cantante Oriana Sabatini celebró sus 30 años con su esposo y su hija Foto: Instagram

La actriz y cantante festejó su primer cumpleaños junto a su hija Gia y compartió su emoción en redes. El futbolista le dedicó un mensaje lleno de amor: “Te amamos”.

Oriana Sabatini celebró su cumpleaños número 30 en un momento muy especial de su vida: el primero como madre, tras el nacimiento de su hija Gia.

 

La artista compartió en redes sociales una imagen junto a la pequeña y expresó su emoción por esta nueva etapa. “Cumpliendo 30 con el regalito que nos hicimos. Tardó nueve meses en llegar. Me vino sin manual. Es perfecto”, escribió, reflejando el profundo cambio que significó la maternidad.

Foto: Instagram
Foto: Instagram

 

La jornada estuvo acompañada por el amor de su pareja, Paulo Dybala, quien le dedicó un mensaje público cargado de afecto: “¡Feliz cumple, mamita hermosa! Gracias por todo lo que haces por nosotros. Te amamos con el alma y corazón”. La respuesta de la cantante no tardó en llegar: “No me entra tanto amor en el corazón”, expresó.

Foto: Instagram
Foto: Instagram

 

También se sumó a los saludos su madre, Catherine Fulop, quien compartió un emotivo video repasando la vida de su hija y destacó este aniversario como un momento único por su reciente maternidad.

Foto: Instagram
Foto: Instagram

 

El cumpleaños tuvo un significado especial para Sabatini, quien atraviesa una etapa de cambios personales y profesionales, marcada por la llegada de su hija y nuevos proyectos artísticos.

Foto: Instagram
Foto: Instagram

 

La celebración combinó recuerdos, mensajes de cariño y la presencia de su familia, en una jornada que dejó en evidencia la felicidad de la pareja por este nuevo capítulo en sus vidas.

Temas:

Oriana Sabatini Paulo Dybala
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