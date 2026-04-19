 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

Boca le ganó 1 a 0 a River, festejó en el Monumental y se quedó con el Súperclásico

Boca Juniors se impuso 1-0 sobre River Plate en el estadio Monumental, en una nueva edición del Superclásico correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura. El triunfo significó además el fin del invicto del equipo dirigido por Eduardo Coudet.

19 de Abril de 2026
Gol de Leandro Paredes para Boca en el Superclásico
Gol de Leandro Paredes para Boca en el Superclásico

Boca Juniors se impuso 1-0 sobre River Plate en el estadio Monumental, en una nueva edición del Superclásico correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura. El triunfo significó además el fin del invicto del equipo dirigido por Eduardo Coudet.

Boca Juniors venció 1-0 a River Plate en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, y selló su clasificación a los octavos de final. El único gol del encuentro fue convertido por Leandro Paredes, de penal.

La infracción que derivó en el tanto se produjo sobre el cierre del primer tiempo, cuando Lautaro Rivero bloqueó con la mano un remate de Miguel Merentiel. Tras la revisión del árbitro Darío Herrera en el VAR, se sancionó la pena máxima que Paredes ejecutó con precisión.

 

El desarrollo del partido estuvo marcado por la intensidad y la escasez de situaciones claras. Boca, tras ponerse en ventaja, priorizó el orden defensivo y administró el resultado ante un River que no logró generar peligro sostenido.

Supercl&aacute;sico River - Boca (foto Clar&iacute;n)
Superclásico River - Boca (foto Clarín)

En el complemento, el equipo dirigido por Eduardo Coudet incrementó la presión ofensiva, pero careció de profundidad en los últimos metros. En tiempo adicional, los jugadores locales reclamaron un posible penal por un contacto sobre Lucas Martínez Quarta, aunque la acción no fue sancionada.

 

El encuentro también estuvo condicionado por las ausencias en los arcos. Los juveniles Leandro Brey y Santiago Beltrán fueron titulares ante las bajas de Agustín Marchesín y Franco Armani, respectivamente, y respondieron con intervenciones seguras.

Coudet y Ubeda en el Superclasico River-Boca (foto Clar&iacute;n)
Coudet y Ubeda en el Superclasico River-Boca (foto Clarín)

Durante el partido, Sebastián Driussi debió salir lesionado en River, mientras que Paredes dejó el campo en el segundo tiempo por una molestia física, siendo reemplazado por Ander Herrera.

 

Con este resultado, Boca alcanzó los 24 puntos y se ubicó en los primeros puestos de su zona, extendiendo su racha invicta. River, que ya tenía asegurada su clasificación, perdió luego de una serie positiva sin derrotas.

Temas:

Superclásico Boca Juniors Eduardo Coudet Leandro Paredes River Plate
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso