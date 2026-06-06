Argentina derrotó 2-0 a Honduras en su primer amistoso previo al Mundial 2026

Con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, Argentina se impuso 2-0 frente a Honduras en el marco del primer amistoso disputado en Estados Unidos.
Argentina se impuso 2-0 en la noche del sábado frente a Honduras en el marco del primer amistoso disputado en Texas (Estados Unidos), que sirvió como previa para el Mundial 2026.
Los autores de los goles fueron Lautaro Martínez –de penal- y de Giuliano Simeone –tras una gran asistencia de taco del “Toro”.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PARTIDO!
89 MINUTOS: ¡SE ANIMÓ ARANDA!
El juvenil de Boca Juniors agarró la pelota en las inmediaciones del área y realizó un derechazo que forzó el despeje de Menjívar al córner.
85 minutos: otro estreno en la Selección
Joaquín Freitas por Nicolás Otamendi.
80 minutos: tres debuts en Argentina
El arquero Santiago Beltrán reemplazó a Juan Musso, mientras que Tomás Aranda y Nicolás Capaldo entraron por Nicolás Otamendi y Exequiel Palacios.
70 minutos: pausa de hidratación en Texas
Ambos equipos refrescan conceptos con sus entrenadores.
61 minutos: cuatro cambios en Argentina
Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cristian Romero y José López por Thiago Almada, Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y Lautaro Martínez.
59 minutos: Medina tuvo la suya
El lateral izquierdo pisó el área y encajó un testazo rechazado entre el arquero y un defensor hondureño en la línea.
54 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!
Giuliano Simeone definió ante la salida del arquero tras una gran asistencia de taco de Lautaro Martínez.
¡GOLAZO ARENTINO! ⚽ Taco de Lautaro y definición de Simeone 💥 📺 Argentina 2-0 Honduras | #ArgentinaXTelefe con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/JDsam1nOBR— telefe (@telefe) June 7, 2026
49 minutos: Almada rompió el hielo del complemento
Thiago recibió un pase en el centro del área, se acomodó y sacó un derechazo desviado.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
47 MINUTOS: ¡TREMENDA CHILENA DE LICHA MARTÍNEZ QUE SALIÓ CERCA!
El zaguero central recibió una pelota a la salida de un córner y ensayó una pirueta en el vértice derecho del área, pero el esférico salió a centímetros del travesaño.
42 minutos: segunda oportunidad de Lo Celso
El volante ofensivo del Real Betis sacudió un zurdazo a distancia que terminó en las manos de Edrick Menjívar.
36'PT: ¡GOL DE ARGENTINA!
Con un disparo cruzado, Lautaro Martínez marcó de penal el 1-0 de Argentina sobre Honduras.
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28 minutos: momento sin llegadas en Texas
Tras la pausa de hidratación, los equipos buscan volver a enfocarse en el partido.
18 minutos: respondió Honduras
Edwin Rodríguez finalizó el ataque con un disparo desviado desde afuera del área.
13 minutos: se proyectó Giay y la volvió a tener Lautaro
Lo Celso le dio un pase a la corrida al ex San Lorenzo, que envió la pelota al área. Allí, a la altura del punto penal, Martínez se demoró en la definición.
10 minutos: ahora fue el turno de Lautaro Martínez
Thiago Almada se combinó con Simeone, quien levantó un centro cabeceado por el Toro a las manos de Menjívar.
6 minutos: primera llegada de Argentina
Giuliano Simeone se animó a un remate de lejos contenido por el arquero de Honduras.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!