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Argentina derrotó 2-0 a Honduras en su primer amistoso previo al Mundial 2026

Con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, Argentina se impuso 2-0 frente a Honduras en el marco del primer amistoso disputado en Estados Unidos.

6 de Junio de 2026
Argentina derrota a Honduras.
Argentina derrota a Honduras. Foto: La Nación.

Con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, Argentina se impuso 2-0 frente a Honduras en el marco del primer amistoso disputado en Estados Unidos.

Argentina se impuso 2-0 en la noche del sábado frente a Honduras en el marco del primer amistoso disputado en Texas (Estados Unidos), que sirvió como previa para el Mundial 2026.

 

Los autores de los goles fueron Lautaro Martínez –de penal- y de Giuliano Simeone –tras una gran asistencia de taco del “Toro”.

 

 

Seguí las incidencias del partido

 

¡FINAL DEL PARTIDO!

 

89 MINUTOS: ¡SE ANIMÓ ARANDA!

El juvenil de Boca Juniors agarró la pelota en las inmediaciones del área y realizó un derechazo que forzó el despeje de Menjívar al córner.

 

85 minutos: otro estreno en la Selección

Joaquín Freitas por Nicolás Otamendi.

 

80 minutos: tres debuts en Argentina

El arquero Santiago Beltrán reemplazó a Juan Musso, mientras que Tomás Aranda y Nicolás Capaldo entraron por Nicolás Otamendi y Exequiel Palacios.

 

70 minutos: pausa de hidratación en Texas

Ambos equipos refrescan conceptos con sus entrenadores.

 

61 minutos: cuatro cambios en Argentina

Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cristian Romero y José López por Thiago Almada, Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y Lautaro Martínez.

 

59 minutos: Medina tuvo la suya

El lateral izquierdo pisó el área y encajó un testazo rechazado entre el arquero y un defensor hondureño en la línea.

 

54 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Giuliano Simeone definió ante la salida del arquero tras una gran asistencia de taco de Lautaro Martínez.

 

 

 

49 minutos: Almada rompió el hielo del complemento

Thiago recibió un pase en el centro del área, se acomodó y sacó un derechazo desviado.

 

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

47 MINUTOS: ¡TREMENDA CHILENA DE LICHA MARTÍNEZ QUE SALIÓ CERCA!

El zaguero central recibió una pelota a la salida de un córner y ensayó una pirueta en el vértice derecho del área, pero el esférico salió a centímetros del travesaño.

 

42 minutos: segunda oportunidad de Lo Celso

El volante ofensivo del Real Betis sacudió un zurdazo a distancia que terminó en las manos de Edrick Menjívar.

 

36'PT: ¡GOL DE ARGENTINA!

Con un disparo cruzado, Lautaro Martínez marcó de penal el 1-0 de Argentina sobre Honduras.

 

 

28 minutos: momento sin llegadas en Texas

Tras la pausa de hidratación, los equipos buscan volver a enfocarse en el partido.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

18 minutos: respondió Honduras

Edwin Rodríguez finalizó el ataque con un disparo desviado desde afuera del área.

 

13 minutos: se proyectó Giay y la volvió a tener Lautaro

Lo Celso le dio un pase a la corrida al ex San Lorenzo, que envió la pelota al área. Allí, a la altura del punto penal, Martínez se demoró en la definición.

 

10 minutos: ahora fue el turno de Lautaro Martínez

Thiago Almada se combinó con Simeone, quien levantó un centro cabeceado por el Toro a las manos de Menjívar.

 

Foto: X oficial de Argentina.
Foto: X oficial de Argentina.

 

6 minutos: primera llegada de Argentina

Giuliano Simeone se animó a un remate de lejos contenido por el arquero de Honduras.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Temas:

Argentina Honduras Amistoso
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