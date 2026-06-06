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Deportes Se jugó en Texas

Argentina superó 2-0 a Honduras en su primer amistoso previo al Mundial 2026

La Albiceleste se impuso al combinado centroamericano por los goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. Leo fue suplente y no sumó minutos

6 de Junio de 2026
Giuliano Simeone marcó uno de los goles.
Giuliano Simeone marcó uno de los goles. Foto: La Nación.

La Albiceleste se impuso al combinado centroamericano por los goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. Leo fue suplente y no sumó minutos

La selección argentina derrotó 2-0 a Honduras en el Kyle Field de Texas y empezó con el pie derecho la preparación para afrontar su participación en el Grupo J de la Copa del Mundo ante Argelia, Austria y Jordania.

 

ARGENTINA 2 HONDURAS 0: GOLES DE LAUTARO MÁRTINEZ Y GIULIANO SIMEONE - AMISTOSO PREVIO AL MUNDIAL

 

El encuentro, que inició con una confusión en el momento de los himnos, tuvo un dominio claro de la Albiceleste. El equipo de Lionel Scaloni generó diferentes llegadas a lo largo del primer tiempo a través de la jerarquía de Giuliano Simeone y Giovani Lo Celso, dos de los puntos altos de la formación. Sin embargo, debió conformarse con el gol de Lautaro Martínez a los 36 minutos a instancias de un penal.

 

Giovani Lo Celso tuvo un gran partido. Foto: X oficial de Argentina.
Giovani Lo Celso tuvo un gran partido. Foto: X oficial de Argentina.

 

Ya en el complemento, la Celeste y Blanca profundizó su superioridad, aunque los cambios y la pausa de hidratación le quitaron fluidez al juego. El 2-0 convertido por Simeone con asistencia del Toro Martínez consolidó el triunfo ante un combinado que se quedó afuera del próximo Mundial.

 

Lautaro Mart&iacute;nez marc&oacute; el primer tanto de penal. Foto: X oficial de Argentina.
Lautaro Martínez marcó el primer tanto de penal. Foto: X oficial de Argentina.

 

Noche de debuts y calendario de próximos juegos

 

Ya con el resultado definido, Scaloni tomó la decisión de hacer debutar con esta camiseta a cuatro futbolistas: Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo, Tomás Aranda y Joaquín Freitas.

 

La selección argentina volverá a jugar este martes desde las 22 ante Islandia en el Estadio Jordan-Hare de Auburn, en Alabama. Allí, podría reaparecer Lionel Messi, quien fue al banco este sábado y no sumó minutos.

 

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¿Argentina repetirá el once el próximo juego? Foto: X oficial de Argentina.

 

El vigente campeón del mundo iniciará la defensa de la corona el próximo martes 16 de junio desde las 22 (hora argentina) contra Argelia en el Kansas City Stadium. El lunes 22 chocará con Austria a partir de las 14:00 en el Dallas Stadium y terminará la primera fase el sábado 27 desde las 23 ante Jordania en el mismo recinto.

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