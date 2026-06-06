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Deportes Declaraciones tras el amistoso en Texas

El entrerriano Lisandro Martínez destacó la mentalidad de la Selección tras la victoria ante Honduras

Lisandro Martínez valoró el triunfo de Argentina por 2 a 0 frente a Honduras y resaltó el compromiso del plantel a pocos días del inicio del Mundial 2026. También envió un mensaje de apoyo a Leo Balerdi.

6 de Junio de 2026
Lisandro Martínez fue titular.
Lisandro Martínez fue titular. Foto: X oficial de Argentina.

REDACCIÓN ELONCE

Lisandro Martínez valoró el triunfo de Argentina por 2 a 0 frente a Honduras y resaltó el compromiso del plantel a pocos días del inicio del Mundial 2026. También envió un mensaje de apoyo a Leo Balerdi.

Lisandro Martínez analizó la victoria de la Selección argentina por 2 a 0 sobre Honduras en Texas y aseguró que el grupo mantiene la misma exigencia de siempre de cara al Mundial 2026, que comenzará en apenas cinco días. El defensor entrerriano fue titular en el amistoso preparatorio y luego fue reemplazado durante el segundo tiempo.

 

 

Tras el encuentro, el futbolista del Manchester United dialogó con la prensa y destacó la actitud mostrada por el equipo durante el compromiso. Para el campeón del mundo, la preparación sigue enfocada en corregir detalles y llegar en las mejores condiciones posibles a la máxima cita del fútbol internacional.

 

“La preparación es siempre la misma, siempre enfocados en mejorar y llegar lo mejor posible”, expresó el defensor surgido de las divisiones inferiores de Newell’s y consolidado como una de las piezas importantes del seleccionado nacional.

 

El defensor gualeyo, clave para Argentina. Foto: Archivo Elonce.
El defensor gualeyo, clave para Argentina. Foto: Archivo Elonce.

 

La mentalidad del grupo

 

Martínez también resaltó el compromiso con el que el equipo afronta cada compromiso, independientemente de que se trate de un amistoso o de una competencia oficial.

 

“Para nosotros, cada partido es una final y se vio reflejado en las ganas que pusimos”, afirmó el futbolista, quien volvió a integrar la formación titular elegida por el cuerpo técnico para la puesta a punto final antes del Mundial.

 

Argentina se impuso frente a Honduras. Foto: X oficial de Argentina.
Argentina se impuso frente a Honduras. Foto: X oficial de Argentina.

 

En ese sentido, destacó una de las características que considera fundamentales dentro del plantel argentino. “Este grupo está dispuesto a esto, me encanta la mentalidad que tiene”, sostuvo.

 

El apoyo a Leo Balerdi

 

Durante la entrevista, el defensor también se refirió a la situación de Leo Balerdi, quien atraviesa un momento difícil y recibió el respaldo de todos sus compañeros.

“Lo de Leo Balerdi es durísimo. Le dimos nuestro apoyo, le mandamos mucha fuerza”, manifestó Martínez al ser consultado sobre la situación del jugador.

 

 

Además, consideró que el grupo debe transformar ese difícil momento en una motivación extra. “Tiene que servirnos de motivación para seguir dejando la vida”, remarcó el defensor argentino.

 

La mira puesta en el Mundial

 

Con el debut mundialista cada vez más cerca, Lisandro Martínez aseguró que el plantel mantiene los objetivos claros y el compromiso de representar al país de la mejor manera.

 

“Estamos para jugar partido a partido dando lo mejor, tratando de dejar a nuestro país en lo más alto”, afirmó el futbolista entrerriano.

Temas:

Argentina Honduras Amistoso Lisandro Martínez
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