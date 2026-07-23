Boca recibe a O’Higgins por la Sudamericana: hora, TV y formaciones

Boca recibirá a O’Higgins de Chile este jueves desde las 21.30 en La Bombonera, por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El encuentro marcará el regreso del equipo ante sus hinchas en una instancia continental decisiva.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará obtener una ventaja antes del compromiso de vuelta. Será el segundo partido oficial desde el regreso del entrenador, quien inició esta nueva etapa con una victoria por 2-0 frente a Sarmiento por la Copa Argentina.

El uruguayo Andrés Matonte será el árbitro principal, mientras que Christian Ferreyra estará a cargo del VAR.

Cómo llegan los equipos

Boca accedió a esta ronda después de finalizar tercero en el Grupo D de la Copa Libertadores, por detrás de Universidad Católica y Cruzeiro. Su campaña le permitió continuar la temporada internacional dentro del segundo torneo continental.

O’Higgins terminó segundo en el Grupo C de la Sudamericana, detrás de San Pablo y por encima de Millonarios y Boston River. El equipo chileno llega con mayor continuidad competitiva debido a que su actividad local no se detuvo durante el Mundial.

Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes. El ganador de la serie avanzará a los octavos de final, instancia en la que deberá medirse con Recoleta de Paraguay.

Paredes sería titular.

Las probables formaciones

La probable alineación de Boca sería con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel.

Paredes figura entre los convocados pocos días después de disputar la final del Mundial y sería titular. También jugarían desde el comienzo los refuerzos Montero y Villa, mientras que Leandro Lozano y Carlos Palacios quedaron descartados por lesiones.

O’Higgins formaría con Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz; Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yáñez. El entrenador del conjunto de Rancagua es Lucas Bovaglio.

Villa volvería a jugar en Boca.

Horario, televisión y autoridades

El encuentro entre Boca y O’Higgins comenzará a las 21.30 de este jueves 23 de julio. El escenario será el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, en la ciudad de Buenos Aires.

La transmisión televisiva estará disponible a través de ESPN. Matonte tendrá la responsabilidad de impartir justicia, acompañado por un equipo arbitral uruguayo y con Ferreyra a cargo de la revisión tecnológica.

El conjunto argentino intentará hacerse fuerte como local y viajar a Chile con una diferencia favorable. O’Higgins, por su parte, buscará sostener el buen rendimiento mostrado durante la fase de grupos y mantener abierta la clasificación.