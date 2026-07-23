Dubai ofrece hoteles, entradas y descuentos por US$800: cómo participar

Dubai lanzó un programa destinado a incentivar la llegada de turistas durante los meses de menor actividad. La propuesta ofrece beneficios valuados en más de 3.000 dirhams, equivalentes a unos 800 dólares, a los residentes que inviten a familiares o amigos del exterior.

La iniciativa se denomina “Una Invitación a Dubai” y busca que quienes viven en el emirato se conviertan en promotores del destino. Para acceder, deberán registrar previamente a las personas que planean recibir y completar sus datos personales.

El programa estará vigente para los turistas que ingresen entre el 20 de julio y el 31 de octubre de 2026. La inscripción es gratuita, se realiza de manera online y requiere informar una fecha estimada de llegada.

El beneficio no se entrega en efectivo

Aunque la campaña promociona recompensas superiores a los 800 dólares, Dubai no deposita ese monto ni entrega billetes a los participantes. El incentivo consiste en un conjunto de promociones para utilizar en alojamientos, atracciones, restaurantes y servicios de movilidad.

Entre las alternativas aparecen descuentos de hasta el 45% en hoteles, noches gratuitas y créditos para consumir dentro de determinados complejos. También pueden asignarse entradas sin costo para parques acuáticos y temáticos, además de promociones gastronómicas y rebajas en traslados.

Las recompensas se habilitan cuando el visitante registrado llega al emirato y el sistema confirma su ingreso. Después de la validación, el residente recibe un correo electrónico con el paquete asignado y las instrucciones para utilizar cada promoción.

Quiénes pueden participar

El programa está disponible para ciudadanos y residentes legales de Emiratos Árabes Unidos que sean mayores de 18 años. Para inscribirse deberán contar con un documento de identidad vigente emitido por el país, sin importar su nacionalidad.

Cada solicitud permite nominar hasta cinco personas para visitar Dubai, aunque posteriormente pueden realizarse nuevas presentaciones. El régimen establece que cada residente podrá recibir un máximo de tres paquetes de recompensas durante la vigencia de la campaña.

Los invitados podrán ingresar por vía aérea, marítima o terrestre, siempre que cumplan las condiciones migratorias correspondientes. La iniciativa no contempla la tramitación de visas, por lo que cada turista deberá gestionar su permiso de entrada cuando resulte necesario.

Cómo completar la inscripción

El residente deberá ingresar sus datos personales, número de identificación, fecha de nacimiento y correo electrónico. También tendrá que informar el pasaporte, la nacionalidad, la fecha de nacimiento y el arribo estimado de cada persona invitada.

Cada visitante podrá ser registrado una sola vez dentro del programa. Cuando se confirme su entrada al territorio, comenzará automáticamente el proceso que permitirá asignar las promociones al residente que realizó la invitación.

Los beneficios podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2026, salvo que cada hotel, comercio o atracción establezca una condición diferente. De esta manera, el programa procura ampliar el movimiento turístico mediante recompensas concretas, aunque sin entregar dólares directamente.