Un pueblo de España busca familias para instalarse y ofrece casa, empleo e internet

Un pequeño pueblo de España lanzó una convocatoria destinada a familias interesadas en comenzar una nueva vida en una comunidad rural. La propuesta ofrece una vivienda sin costo de alquiler, un empleo estable y otros beneficios para quienes acepten radicarse de manera permanente en Arenillas, una localidad de la provincia de Soria.

La iniciativa fue impulsada por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas con el objetivo de sumar habitantes y garantizar la continuidad de los servicios comunitarios. El pueblo, ubicado en la comunidad autónoma de Castilla y León, cuenta con aproximadamente 40 residentes.

La convocatoria está dirigida principalmente a familias con niños en edad escolar. Las autoridades buscan nuevos vecinos comprometidos con el desarrollo de la localidad y aclararon que la propuesta no está pensada para personas que quieran permanecer solamente durante algunos meses.

Qué ofrece el pueblo de España

La familia seleccionada podrá instalarse en una vivienda municipal completamente rehabilitada y equipada, sin necesidad de pagar alquiler. El beneficio busca facilitar la llegada y reducir los gastos iniciales que implica una mudanza de estas características.

Además, uno de los integrantes tendrá acceso a un puesto de trabajo estable como albañil. Las tareas estarán vinculadas con el mantenimiento, la conservación y la reparación de los edificios públicos del municipio.

La propuesta también contempla la posibilidad de gestionar el bar social de Arenillas. Esta actividad es opcional, pero permitiría obtener ingresos adicionales y facilitar la integración de la familia con los habitantes del pueblo.

Pueblo Arenillas en España.

Beneficios para las familias con hijos

Los niños dispondrán de transporte escolar gratuito hasta el colegio de Berlanga de Duero, ubicado a unos 20 kilómetros de la localidad. De esta manera, las autoridades buscan asegurar la continuidad educativa de los menores que lleguen con sus familias.

Arenillas también cuenta con una conexión a internet mejorada. Este servicio puede resultar útil para los adultos que deseen combinar el empleo local con actividades laborales remotas o proyectos personales desarrollados a distancia.

A diferencia de otras convocatorias de residencia temporal, la propuesta exige que los seleccionados se instalen de forma permanente. El objetivo central es recuperar población y fortalecer la actividad cotidiana en esta zona rural de España.

Cómo postularse para vivir en Arenillas

Las personas interesadas deben presentar su candidatura ante el Ayuntamiento de Arenillas. En la solicitud deberán informar la composición del grupo familiar, la experiencia laboral de los adultos y las razones por las que desean mudarse al pueblo.

La postulación puede enviarse mediante los canales de contacto oficiales del municipio. El correo electrónico publicado por el Ayuntamiento es ayuntamiento@arenillas.es, aunque también dispone de un formulario para consultas en su sitio institucional.