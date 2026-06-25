Eslovenia celebró en Paraná el 35° aniversario de su independencia con un acto frente a Casa de Gobierno

La colectividad eslovena de Paraná celebró este miércoles el 35° aniversario de la independencia de Eslovenia con un acto realizado frente a Casa de Gobierno, que fue iluminada con los colores de la bandera del país europeo.

Durante la actividad, Teresita Morales de Prinich destacó el significado de la fecha para la comunidad y agradeció el acompañamiento de las autoridades provinciales y de la Dirección de Colectividades.

"Hoy estamos celebrando el 35 aniversario, un país muy joven, pero con mucha historia. Qué mejor celebrarlo aquí, en el frente de la Casa de Gobierno, gracias a los trámites que ha realizado Sebastián Tomasi, a quien le agradecemos, por supuesto, y también a las autoridades", expresó.

Además, resaltó el valor histórico del proceso independentista esloveno. "Hoy se ha engalanado con las luces de la bandera de la República de Eslovenia, que ha sabido luchar y luchar hasta lograr esta independencia merecida. Hay que celebrar porque con mucho coraje siempre han salido adelante, como todos los países que pasan por una guerra."

Por su parte, Sebastián Tomasi remarcó el aporte de la colectividad a la vida institucional de Entre Ríos y su participación dentro de la Unión de Colectividades. "Ellos fueron fundadores de la Unión de Colectividades de Entre Ríos como asociación civil y, con 35 años de independencia y varios años en nuestra querida ciudad de Paraná, tienen una Casa Eslovena firme, fuerte y con muchas actividades."

Asimismo, sostuvo que desde la Dirección de Colectividades acompañan permanentemente las iniciativas de las distintas comunidades.

Invitación a la comunidad

En el marco de los festejos, la colectividad invitó a los vecinos a participar de un encuentro gastronómico que se realizará el próximo sábado en la Casa Eslovena.

"Tenemos un brindis el día sábado a las 17:30 horas. Nuestra casa es muy pequeña, pero el corazón es muy grande", señaló Morales de Prinich, al tiempo que precisó que la sede está ubicada en calle Racedo 45.

Durante la jornada se podrán degustar platos típicos de la gastronomía eslovena. "Vamos a degustar un exquisito goulash. Es similar a un estofado. Para los postres habrá potica y alguna otra cosita rica", comentó.

Morales de Prinich también destacó su vínculo con la cultura eslovena a través de la cocina. "No soy eslovena, pero me gusta la cocina y en especial la eslovena".

Finalmente, recordó que la colectividad mantiene desde hace dos décadas un espacio radial dedicado a difundir su cultura. "Los días sábado, de 20 a 21 horas, estamos en FM Extrema 99.3 y este año cumplimos 20 años".