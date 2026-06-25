Bingo del Club de los Abuelos: invitan a una tarde de juegos y música este sábado

REDACCIÓN ELONCE
El bingo del Club de los Abuelos se realizará este sábado desde las 15 en Laprida 649. La propuesta está abierta a toda la comunidad e incluirá premios, servicio de buffet y espectáculos musicales.
El bingo del Club de los Abuelos se desarrollará este sábado desde las 15 en la sede ubicada en calle Laprida 649, en Paraná. La actividad estará abierta a toda la comunidad y combinará juegos, premios, gastronomía y música en vivo, con el objetivo de compartir una tarde de encuentro y recreación.
María, una de las integrantes de la institución, invitó a participar del evento y destacó que la propuesta fue pensada para vecinos de todas las edades. "Es para todos, abierto a la comunidad, con una entrada de $1.000 con tres cartones y un pastel delicioso", detalló sobre la invitación.
Además, explicó que el salón cuenta con espacio suficiente para recibir a una importante cantidad de asistentes. "El salón tiene capacidad para 100 personas sentadas", reveló.
Premios, sorteos y un ambiente de encuentro
Durante la jornada habrá diferentes sorteos y premios para quienes participen del tradicional juego. "Va a haber regalitos y con la entrada se juega la última jugada. Los cartones son con precios módicos", sostuvo María.
Desde la organización remarcaron que la intención es generar un espacio de encuentro para compartir una tarde distinta, fomentando la participación y el acompañamiento entre los asistentes.
La actividad también contará con servicio de buffet y otras propuestas para disfrutar durante toda la tarde, en un clima pensado para la recreación y la integración de quienes concurran.
La música también será protagonista
En la previa del bingo, los integrantes del Club de los Abuelos continúan desarrollando distintas actividades recreativas. María comentó que, tras una de las habituales clases, compartieron un momento especial entre los socios.
"Hoy, después del Tai Chi, nos quedamos a comer y Alfredo se trajo a su guitarrista para cantar", precisó.
Con esta nueva convocatoria, el Club de los Abuelos busca seguir fortaleciendo los espacios de socialización y ofrecer alternativas recreativas abiertas a toda la comunidad paranaense.