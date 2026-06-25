Podría inaugurarse a fin de año la avenida urbana de Paraná que unirá Circunvalación con Ruta 12

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad de Paraná avanza con fondos propios en la ejecución de la avenida urbana que unirá la Circunvalación con la Ruta Nacional 12. La intendenta Rosario Romero afirmó a Elonce que el objetivo es finalizar la obra antes de fin de año.
La avenida urbana de Paraná continúa avanzando con trabajos de pavimentación en el acceso sureste de la ciudad, una obra estratégica que permitirá conectar la nueva Circunvalación con la Ruta Nacional 12 y completar un tramo que permaneció inconcluso durante más de tres décadas.
Durante una recorrida por el sector, la intendenta Rosario Romero destacó la importancia del proyecto y sostuvo que la intervención permitirá habilitar finalmente el denominado "puente a la nada", una estructura construida hace años que nunca pudo ser utilizada por la falta de conexión vial.
"Es una obra muy importante para la ciudad porque va a abrir, de una vez por todas, después de más de 30 años, el puente que permanecía clausurado con un montículo de tierra", expresó en diálogo con Elonce.
Una obra retomada con fondos municipales
Romero recordó que la obra había comenzado durante la gestión anterior con financiamiento nacional, pero quedó paralizada tras la interrupción de esos recursos. "Hicimos un convenio con Vialidad Nacional y el Gobierno provincial se comprometió a ejecutar la iluminación central, mientras que el Municipio asumió la terminación del grueso de la obra, que comprende 2.800 metros y que permitirán abrir ese puente a la nada y tener una comunicación con todo lo que es la circunvalación imaginada alguna vez para Paraná", explicó.
La jefa comunal remarcó que el proyecto dejó de ser una circunvalación para transformarse en una avenida urbana debido al crecimiento de la ciudad. "Va a tener cuatro carriles, semáforos y una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora, pero permitirá que el tránsito pesado proveniente de la Ruta 12 circule sin atravesar distintos barrios de Paraná", señaló.
El objetivo es terminarla antes de fin de año
Consultada sobre los plazos, Romero manifestó que la intención del Municipio es concluir los trabajos durante 2026. "Mi anhelo es llegar a fin de año con la obra terminada. Todo dependerá del flujo de ingresos municipales, porque hoy la estamos financiando íntegramente con fondos de los paranaenses", afirmó.
La intendenta agregó que actualmente ya se ejecutan los primeros 700 metros de pavimentación sobre uno de los carriles previstos.
Una inversión superior a los 6.000 millones de pesos
El secretario municipal de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó a Elonce que la intervención representa una inversión cercana a los 6.000 millones de pesos y destacó que también contempla obras complementarias para mejorar la conectividad entre barrios.
"Se están ejecutando trabajos de vinculación peatonal para unir sectores que habían quedado divididos por el terraplén y, posteriormente, avanzaremos con nuevas conexiones vehiculares", indicó.
Además, remarcó que la capacidad técnica ya está garantizada y que los acuerdos con Vialidad Nacional permitirán continuar con el ritmo previsto.
Una obra estratégica para la ciudad y la región
Por su parte, el viceintendente David Cáceres consideró que la obra tendrá un impacto que excederá a Paraná. "Estamos sobre la traza de una ruta nacional, que no es competencia municipal, y esta decisión política de la intendenta Romero permitirá darle conectividad a la ciudad con el resto de la provincia, del país e incluso con el tránsito internacional", sostuvo.
Asimismo, afirmó que la nueva avenida favorecerá el desarrollo de los barrios ubicados en el sector sureste y facilitará futuras mejoras en el acceso al Parque Industrial. "Era una obra que, de no terminarse ahora, iba a deteriorarse aún más y recuperarla en el futuro hubiera sido mucho más costoso", concluyó.
Mientras tanto, personal técnico de Vialidad Nacional inspeccionó durante la jornada la calidad del pavimento colocado para autorizar la continuidad de las tareas de asfaltado.