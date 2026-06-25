Menor atropellado por una camioneta salió de terapia intensiva y continúa su recuperación

El menor atropellado por una camioneta en Chajarí permaneció 11 días en terapia intensiva y fue trasladado a una sala común. Su madre confirmó que evoluciona favorablemente y que la lesión en el cráneo no requerirá cirugía, aunque aún resta una intervención por la fractura de fémur.
La recuperación del menor atropellado por una camioneta en la ciudad de Chajarí mostró un importante avance en las últimas horas. Juan Cruz, el niño de 9 años que resultó gravemente herido tras ser embestido por una camioneta el pasado 13 de junio, salió de la sala de terapia intensiva luego de permanecer internado durante 11 días y fue trasladado a una habitación común, donde continuará con su tratamiento.
La noticia fue confirmada por su madre, Daiana Cornaló, quien expresó su alivio por la evolución favorable de su hijo. Además de los avances físicos, destacó que el niño también mostró una mejoría desde el punto de vista emocional, un aspecto clave luego del grave episodio que atravesó.
La mujer explicó que Juan Cruz continúa bajo seguimiento médico y que todavía no fue fijada la fecha para la cirugía destinada a reparar la fractura de fémur que sufrió en una de sus piernas. En tanto, confirmó que la lesión en el cráneo evolucionó positivamente y no requerirá una intervención quirúrgica.
Evolución favorable y expectativa por una nueva cirugía
Si bien el estado de salud del niño continúa demandando cuidados médicos, el traslado a una sala común representó un paso importante dentro de su proceso de recuperación. La familia sigue acompañando de cerca la evolución y espera que en los próximos días los profesionales definan cuándo podrá ser sometido a la operación en la pierna lesionada.
Desde el entorno familiar manifestaron que el niño respondió favorablemente a los tratamientos recibidos desde su ingreso al hospital y que, pese a la gravedad inicial del cuadro, los médicos observaron una evolución alentadora.
La noticia generó una gran repercusión entre vecinos y allegados, quienes desde el momento del siniestro acompañaron a la familia con mensajes de apoyo y cadenas de oración por la recuperación del pequeño.
Cómo ocurrió el grave accidente
El hecho ocurrió el sábado 13 de junio, alrededor de las 18:45, sobre calle 1° de Mayo al 2691, en la ciudad de Chajarí.
De acuerdo con la información brindada por la Policía en ese momento, una camioneta Mitsubishi 4x4 de cabina doble, conducida por un hombre mayor de edad, impactó violentamente contra el niño, quien sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave y una fractura de fémur como consecuencia del fuerte golpe.
Tras el siniestro intervino la fiscal de turno, Carolina Ezpeleta, quien ordenó la detención del conductor. El hombre, de 43 años, fue alojado en la Comisaría N° 1 de Chajarí luego de que el test de alcoholemia arrojara un resultado de 2,25 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.
La causa judicial continúa en trámite
Según se informó oportunamente, el conductor se retiró del lugar tras el impacto y regresó minutos después, manifestando que no había advertido haber atropellado a un menor.
Posteriormente recuperó la libertad durante el mediodía del domingo, aunque continúa supeditado a la investigación judicial que se instruye por el presunto delito de lesiones culposas.
Mientras la causa avanza en el ámbito judicial, la principal noticia para la familia es la evolución favorable de Juan Cruz, quien continúa recuperándose acompañado por sus seres queridos y por el equipo médico que sigue atentamente cada etapa de su tratamiento.