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Policiales Control de la CNRT

Chofer profesional dio 2,22 g/L de alcohol y fue desafectado en un operativo en Gualeguaychú

Un conductor profesional fue desafectado por la CNRT tras registrar 2,22 g/L de alcohol en sangre durante un control realizado en Gualeguaychú. El vehículo provenía de Brasil y el chofer no pudo continuar prestando servicio.

25 de Junio de 2026
El vehículo había ingresado al país proveniente de Brasil.
El vehículo había ingresado al país proveniente de Brasil.

REDACCIÓN ELONCE

Un conductor profesional fue desafectado por la CNRT tras registrar 2,22 g/L de alcohol en sangre durante un control realizado en Gualeguaychú. El vehículo provenía de Brasil y el chofer no pudo continuar prestando servicio.

Un chofer profesional fue desafectado este jueves por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) luego de registrar 2,22 gramos de alcohol por litro de sangre durante un control de fiscalización realizado en Gualeguaychú. El procedimiento se llevó a cabo en el marco de un operativo de control sobre uno de los principales corredores internacionales de Entre Ríos.

Durante la inspección, los fiscalizadores realizaron el test de alcoholemia al conductor, cuyo resultado fue positivo y superó ampliamente el límite permitido para los transportistas profesionales, quienes deben cumplir con la normativa de alcohol cero.

Ante la infracción, los inspectores dispusieron la inmediata desafectación del chofer, impidiendo que continuara conduciendo el vehículo.

El transporte provenía de Brasil

 

Según informó la CNRT, el vehículo había ingresado al país desde Brasil y fue interceptado durante un operativo de fiscalización en Gualeguaychú, uno de los pasos estratégicos para el transporte internacional de cargas y pasajeros.

El procedimiento forma parte de los controles permanentes que el organismo nacional desarrolla en rutas y accesos para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad vial y de transporte.

Desde la CNRT indicaron que la medida adoptada buscó evitar que el conductor continuara prestando servicio en esas condiciones, priorizando la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.

 

Alcohol cero para conductores profesionales

 

El organismo recordó que la legislación vigente establece alcohol cero para todos los conductores profesionales debido a la responsabilidad que implica el transporte de pasajeros y mercaderías.

Además, remarcaron que conducir bajo los efectos del alcohol constituye una de las conductas de mayor riesgo al volante y representa una falta de extrema gravedad dentro de la actividad del transporte.

 

La CNRT reiteró que continuará desarrollando controles en todo el país para garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y prevenir siniestros viales vinculados al consumo de alcohol.

Temas:

chofer profesional alcohol al volante alcohol en sangre Brasil Gualeguaychú
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