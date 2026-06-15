Conducía alcoholizado, perdió el control del auto y chocó contra una palmera

Un hombre de 49 años protagonizó un siniestro vial durante la madrugada de este domingo en Chajarí, cuando perdió el control del automóvil que conducía y terminó impactando contra una palmera ubicada en el cantero central de una avenida. El conductor dio positivo en el control de alcoholemia con un resultado de 2,15 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana sobre avenida Padre Gallay, frente al acceso al Complejo Termal de Chajarí. Hasta allí acudió personal policial tras ser alertado sobre el incidente.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un automóvil Volkswagen Gol Trend 1.6 había colisionado contra una palmera emplazada en el cantero central de la arteria, publicó Tal Cual.

Perdió el control del vehículo

Según manifestó el propio conductor a los funcionarios policiales, circulaba por avenida Padre Gallay en sentido oeste-este cuando, por motivos que se intentan establecer, perdió el control del rodado.

Como consecuencia de la maniobra, el vehículo se desvió de su trayectoria y terminó impactando contra uno de los árboles ubicados en el separador central de la avenida.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni otros vehículos involucrados en el siniestro.

Alcoholemia positiva

Tras las actuaciones de rigor, los agentes realizaron al conductor el correspondiente test de alcoholemia.

El examen arrojó un resultado positivo de 2,15 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente los límites permitidos por la legislación vigente.

Ante esta situación, se dispuso la retención preventiva del automóvil, que fue trasladado a dependencias de la Comisaría Tagüé, quedando a disposición de las autoridades competentes.

Continúan las actuaciones

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial interviniente, mientras se completaban los procedimientos administrativos correspondientes por la infracción a la normativa de tránsito.

El hecho volvió a poner de relieve los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol, una conducta que continúa siendo una de las principales causas de siniestros viales en rutas y ciudades de todo el país.