Kiki Ramos, el juvenil de la Selección Argentina respondió a las críticas por racismo: “Nunca me sentí discriminado”

Kiki Ramos debutó con gol en la Selección Argentina Sub 17 y aseguró que nunca fue discriminado: “Argentina es un país hermoso”.

El delantero Stephen “Kiki” Ramos, una de las nuevas promesas de la Selección Argentina Sub 17, habló luego de su debut con gol ante Ecuador y se refirió a las acusaciones de racismo que en los últimos tiempos fueron dirigidas contra el país desde distintos sectores internacionales.

El futbolista de 17 años, nacido en Puerto Príncipe, Haití, pero nacionalizado argentino, afirmó que desde su llegada al país nunca atravesó situaciones de discriminación.

“Desde que estoy en Argentina, nunca me sentí discriminado”, aseguró Ramos, quien además remarcó que jamás se sintió diferente por su color de piel y definió al país como “un país hermoso”.

Kiki Ramos debutó con gol en la Selección Sub 17

El atacante hizo su estreno con la camiseta argentina en un amistoso frente a Ecuador, como parte de la preparación para el próximo Mundial Sub 17 de Qatar. En ese encuentro, Ramos marcó el único gol del equipo dirigido por Diego Placente en el empate 1-1.

“Quienes dicen que Argentina es racista, lo dicen por decir”, expresó el juvenil, que actualmente integra las divisiones inferiores de Club Atlético Vélez Sarsfield.

Ramos destacó el orgullo que representa defender la camiseta argentina y aseguró que cumplir ese sueño es una motivación desde sus primeros años vinculados al fútbol.

“Es un orgullo vestir esta camiseta tan hermosa, ojalá pueda estar a la altura todas las veces que me toque”, manifestó.

La historia de vida del juvenil argentino

El futbolista llegó a Argentina cuando tenía menos de un año de vida, luego de haber nacido en Haití en medio de una situación de crisis humanitaria tras el terremoto de 2010 que afectó al país caribeño.

Según relató, se encontraba en un orfanato cuando ocurrió la tragedia y agradeció haber sido “uno de los chicos a los que no les pasó nada”.

Ramos contó que sus primeros recuerdos con una pelota aparecen desde muy pequeño, cuando jugaba en la plaza de su barrio junto a su madre.

El sueño del Mundial Sub 17

Tras su debut soñado con gol, el delantero explicó que busca seguir creciendo en Vélez, sumar experiencia y ganarse un lugar en la lista definitiva para el Mundial Sub 17 de Qatar.

“Quiero seguir sumando minutos, aprendiendo y hacer goles”, señaló. Además, se definió como un jugador rápido, encarador y con vocación ofensiva: “Intento llegar seguido al gol”.

Sobre el tanto convertido ante Ecuador, contó que fue un momento especial y que rápidamente pensó en su familia y amigos: “Me acompañan en todo momento desde chiquito”.

La Selección Argentina Sub 17 encabezará el Grupo C del Mundial de Qatar, donde enfrentará a Australia, Mozambique y Dinamarca.