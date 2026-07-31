Asia se unió a Europa y Concacaf contra la privatización de los torneos de la FIFA

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) ratificó mediante un pronunciamiento oficial su rechazo unánime al proyecto denominado FIFA Forward Enterprise y unificó criterios con la UEFA y la Concacaf, conformando un bloque mayoritario que amenaza con paralizar la estructura deportiva global.

Según supo NA, la iniciativa de Gianni Infantino pretende comercializar acciones de las competencias oficiales de la entidad madre del fútbol mundial a corporaciones y fondos de inversión privados.

Desde la conducción del fútbol asiático manifestaron su total acompañamiento a las posturas ya expresadas por las confederaciones europeas, y de América Central/Norte, argumentando que la decisión que quiere tomar el presidente de la casa madre carece de toda factibilidad para congregar el consenso indispensable que demanda una transformación de semejante envergadura.

El eje del reclamo radica en la falta de consultas previas a las federaciones asociadas antes de trazar el rumbo comercial, una metodología que, según explicaron, expone fisuras alarmantes en los mecanismos de toma de decisiones de la FIFA.

Amenaza de boicot y un calendario en peligro absoluto

La escalada de la disputa ante esta nueva medida instaló un escenario de incertidumbre total respecto al normal desarrollo de los campeonatos que se vienen en el calendario.

Vale destacar que la UEFA había sido la primera corporación continental en plantear la posibilidad extrema de retirar de la competencia oficial a todas sus selecciones afiliadas mientras el proyecto privatizador continúe en los despachos de análisis de la FIFA.

La concreción de una medida de fuerza de este calibre impactaría en lo inmediato sobre la Copa del Mundo Femenina Sub 20 que albergará Polonia durante el mes de septiembre, cita para la cual potencias de la talla de Estados Unidos, España, Inglaterra y Francia ya se encuentran clasificadas.

Ante este panorama, la AFC exigió la reestructuración del marco deliberativo para devolver la transparencia a la escena internacional.