Cartilla médica de PAMI: pasos para consultar o cambiar la guardia

Los afiliados de PAMI cuentan con un centro médico asignado para recibir atención de guardia e internación. El dato puede consultarse mediante los canales digitales del organismo, sin necesidad de concurrir previamente a una agencia.

La información permite conocer a qué hospital, clínica o establecimiento debe dirigirse la persona ante una emergencia o cuando necesita una internación. También resulta importante para evitar demoras o inconvenientes al momento de requerir asistencia.

La consulta está disponible en el sitio oficial y en la aplicación de PAMI para dispositivos móviles. Desde esas plataformas, cada afiliado puede ingresar a la cartilla médica y verificar cuál es el prestador que figura actualmente dentro de su cobertura.

Cómo consultar el centro médico asignado por PAMI

Para realizar la consulta, se debe ingresar a los canales oficiales del organismo y acceder a la cartilla médica. Allí aparecerá el establecimiento correspondiente para los servicios de guardia e internación.

Antes de acudir a un centro de salud, especialmente si hace tiempo que no utiliza estas prestaciones, se recomienda confirmar que el hospital o la clínica continúen asignados. La información puede cambiar como consecuencia de modificaciones en la red de prestadores o por una gestión iniciada anteriormente.

Al presentarse para recibir atención, el afiliado deberá llevar su Documento Nacional de Identidad y la credencial de PAMI, que puede mostrarse en su formato físico o digital.

Cómo solicitar un cambio de guardia o prestador

El llamado “cambio de guardia” consiste en modificar el prestador asignado para guardia e internación. El trámite puede gestionarse de manera virtual o presencialmente en una agencia, en este último caso con turno previo.

La modificación no es inmediata. Si la solicitud se presenta entre el 1 y el 20 del mes, el nuevo centro comenzará a regir desde el primer día del mes siguiente. Si se realiza entre el 21 y el 30, tendrá vigencia a partir del mes subsiguiente.

Además, PAMI establece que el cambio no puede tramitarse mientras el afiliado se encuentre internado. Una vez cumplido el plazo correspondiente, es conveniente volver a consultar la cartilla para comprobar que el nuevo prestador ya figure como asignado.