Comenzó la reparación de los techos de una histórica escuela de Gualeguaychú

Comenzaron las obras de reparación de cubiertas en la Escuela N.º 12 Luis Clavarino de Gualeguaychú, donde las filtraciones y el deterioro de los techos afectaban diferentes sectores del edificio anexo.

La intervención cuenta con un presupuesto provincial de $44 millones y deberá completarse en un plazo de 90 días. Los trabajos estarán a cargo de la empresa Arostegui Daniel Guillermo.

El proyecto abarca aproximadamente 610 metros cuadrados y busca impedir nuevos ingresos de agua que puedan dañar la estructura, las instalaciones eléctricas, los cielorrasos y las mamposterías.

Qué trabajos se realizarán

La primera etapa contempla retirar la cubierta existente y limpiar toda la superficie afectada. Posteriormente, se colocará un nuevo sistema de impermeabilización para evitar que el agua vuelva a ingresar al inmueble.

También se repararán los cielorrasos deteriorados como consecuencia de las filtraciones. Estas tareas permitirán recuperar sectores que presentaban daños y mejorar las condiciones de uso del edificio.

Escuela N.º 12 Luis Clavarino de Gualeguaychú.

La obra incluye la intervención de las juntas de dilatación que habían registrado fallas. Ese problema provocó el levantamiento de baldosas y facilitó el ingreso de agua hacia diferentes espacios de la escuela.

Un edificio con valor histórico

Debido al valor patrimonial del establecimiento de Gualeguaychú, las tareas deberán realizarse respetando sus características arquitectónicas originales. La inspección técnica supervisará especialmente las intervenciones que puedan afectar su estructura.

“Además de solucionar las filtraciones que afectan el funcionamiento diario, la obra permitirá preservar un edificio de valor histórico para la ciudad”, señaló el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob.

Los trabajos serán coordinados entre la empresa, las autoridades escolares y los responsables técnicos. La planificación busca garantizar que las actividades educativas puedan continuar mientras avanza la reparación.

Una vez terminada la intervención, la escuela de Gualeguaychú contará con una nueva impermeabilización y cielorrasos reparados en los sectores afectados del edificio anexo.