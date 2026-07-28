Invierten $40 millones para reparar una escuela de Colonia Nueva

El Gobierno de Entre Ríos ejecuta una obra de emergencia en la escuela primaria Nº 40 Martín Miguel de Güemes, ubicada sobre la ruta provincial Nº 9, en Colonia Nueva, departamento Paraná. La intervención permitirá mejorar las condiciones de seguridad y funcionamiento del edificio.

En las mismas instalaciones desarrolla sus actividades la escuela secundaria Nº 90 Antonio Marichal. Por ese motivo, los trabajos beneficiarán a más de 90 estudiantes que concurren diariamente a ambas instituciones.

La obra demanda una inversión provincial de $40 millones, abarca una superficie de 212 metros cuadrados y cuenta con un plazo de ejecución de 45 días corridos. Las tareas están a cargo de la empresa Rodrigo Yair Dalinger.

Los problemas detectados en el edificio

La intervención fue definida después de un relevamiento efectuado por el equipo zonal de Arquitectura de Paraná Campaña. La inspección permitió identificar distintos inconvenientes que afectaban el normal desarrollo de las actividades escolares.

Entre las principales dificultades se detectaron filtraciones provenientes de las cubiertas, deficiencias en la instalación eléctrica y deterioro de llaves y luminarias. También se advirtió la necesidad de limpiar las cañerías y el tanque de reserva de agua.

A partir de este diagnóstico, se dispuso reparar las cubiertas y acondicionar el sistema eléctrico. El proyecto también incluye la limpieza de la instalación de agua y el tanque utilizado para abastecer al establecimiento de Colonia Nueva.

Qué trabajos se realizarán

Las tareas comprenden la reparación de revoques interiores y exteriores afectados por la humedad. Además, se reemplazará la canaleta pluvial ubicada entre la galería y el patio para mejorar el escurrimiento del agua.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, explicó que la intervención busca resolver problemas edilicios concretos que condicionan el funcionamiento de las escuelas. También destacó la necesidad de brindar espacios seguros para estudiantes, docentes y personal.

Según informó el Gobierno provincial, las reparaciones permitirán evitar nuevas filtraciones y reducir los riesgos asociados con las fallas eléctricas. También se mejorarán las condiciones sanitarias mediante la limpieza del sistema de almacenamiento y distribución de agua.

La ejecución de los trabajos permitirá que las dos comunidades educativas que comparten el edificio de Colonia Nueva desarrollen sus actividades en instalaciones más seguras y adecuadas.