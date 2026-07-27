Más de 280 estudiantes de Santa Elena serán beneficiados con mejoras en su escuela

El Gobierno provincial realizará obras de reparación en la Escuela Primaria Nº 101 Almafuerte de Santa Elena, establecimiento al que concurren 286 estudiantes de los niveles Inicial y Primario. La intervención estará destinada principalmente a solucionar las filtraciones que afectan diferentes sectores del edificio.

Los trabajos requerirán una inversión de 35 millones de pesos, financiada con recursos del Gobierno de Entre Ríos. El proyecto contempla un plazo de ejecución de 60 días corridos y estará a cargo de la empresa El Trébol Construcciones.

Los problemas detectados alcanzan las aulas, el Salón de Usos Múltiples, la Dirección y otras dependencias. Las filtraciones también generan dificultades para la circulación interna y condicionan el normal desarrollo de las actividades escolares.

Reparaciones previstas en el establecimiento

La obra en la escuela de Santa Elena incluirá la reparación de las cubiertas, con especial atención en los encuentros entre los techos y los muros. También serán intervenidos los sistemas de desagüe pluvial, identificados como algunos de los principales puntos de ingreso de humedad.

En la cocina se reemplazará el cielorraso del sector más afectado. Además, se realizarán tareas de limpieza, reparación de revoques y pintura sobre los muros laterales para reducir el riesgo de que vuelvan a producirse filtraciones.

Escuela de Santa Elena.

Dentro del edificio también serán reparadas diferentes fisuras y se reconstruirá una bajada pluvial ubicada en el área de acceso. El proyecto se completará con el reemplazo de luminarias en los pasillos para mejorar las condiciones de circulación y seguridad.

Una inversión provincial de $35 millones

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, señaló que la intervención forma parte de la planificación provincial destinada a atender las necesidades edilicias de las comunidades educativas.

“Mejorar las condiciones edilicias de la escuela posibilitará entornos seguros y funcionales para que los estudiantes, docentes y personal desarrollen sus actividades en un ámbito más adecuado”, afirmó el funcionario.