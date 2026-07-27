Lisandro Martínez cuestionó el trato hacia Argentina en el Mundial: “Siempre respetamos al rival”

Lisandro Martínez regresó a Gualeguay después de alcanzar el subcampeonato en el Mundial 2026 y fue recibido por una multitud. Durante el homenaje, el defensor agradeció el acompañamiento de los hinchas y se refirió a los cuestionamientos que rodearon a la Selección Argentina durante la competencia.

El futbolista del Manchester United reconoció que las críticas y sospechas instaladas desde el debut frente a Argelia le provocaron malestar. Para el jugador, muchos de los comentarios excedieron el análisis deportivo y buscaron desacreditar al plantel conducido por Lionel Scaloni.

“Tengo sentimientos mezclados, me da un poquito de bronca porque claramente no tienen de dónde generar ese odio”, expresó Lisandro Martínez al referirse a lo que consideró una campaña contra el seleccionado nacional.

La respuesta de Lisandro Martínez a las críticas

El defensor sostuvo que las acusaciones no se correspondieron con la conducta que mantuvo el equipo durante el torneo. En ese sentido, destacó el esfuerzo de sus compañeros dentro de la cancha y el acompañamiento permanente que recibieron de los argentinos en cada estadio.

“Veo cómo mis compañeros pelean adentro de la cancha, cómo la gente nos alienta y nos hace sentir locales, y nos hablan de que somos agrandados, de que somos esto”, manifestó. Luego agregó: “Capaz que habla un poco más de la gente que hace esas cosas que de nosotros. Siempre fuimos muy respetuosos con el rival”.

Lisandro fue homenajeado en Gualeguay.

Argentina llegó a la final después de completar la fase de grupos con puntaje perfecto y superar distintas instancias eliminatorias. El recorrido incluyó victorias ante Cabo Verde, Suiza, Egipto e Inglaterra, antes de la derrota frente a España en el partido decisivo.

Qué dijo sobre la premiación ante España

Lisandro Martínez también respondió a las versiones que señalaron que los jugadores argentinos no habían reconocido al campeón después de la final. El entrerriano aseguró que el plantel saludó tanto a los futbolistas españoles como a los integrantes de su cuerpo técnico.

“Se decía después de la final que nosotros no habíamos reconocido a España y saludamos a todos los jugadores, al cuerpo técnico. Estuvimos ahí”, remarcó el zaguero durante su presentación en Gualeguay.

Finalmente, explicó la imagen en la que los integrantes de la Selección aparecieron de espaldas al escenario durante la ceremonia. “Cuando se ve que estamos dando la espalda es cuando nuestra gente nos estaba cantando. Fue una muestra de respeto hacia nuestra gente quedarnos ahí en el momento que teníamos que quedarnos”, concluyó.