"El auto iba muy despacio": Colapinto cuestionó el rendimiento de su Alpine

Franco Colapinto cuestionó el rendimiento de su Alpine luego de finalizar 15° en el Gran Premio de Hungría y sembró dudas sobre el funcionamiento del monoplaza. El argentino aseguró que nunca encontró el ritmo necesario para competir por los puntos y dejó abierta la posibilidad de que el auto haya sufrido algún inconveniente durante la carrera.

Tras bajarse del vehículo, Colapinto realizó un análisis crítico de la actuación del equipo y admitió que el rendimiento estuvo muy por debajo de lo esperado en una competencia marcada por las altas temperaturas y las distintas estrategias implementadas por las escuderías.

El piloto argentino resumió sus sensaciones con una frase que reflejó su frustración por el resultado. “Faltó ritmo, muy raro. No sé si algo se rompió, pero iba muy despacio”, afirmó al término de la carrera disputada en Hungaroring.

Además, repasó algunos de los momentos que condicionaron su desempeño desde el inicio de la prueba. “Largué bien, pero me quedé trabado detrás de Pierre (Gasly). Después no sé si alguien me tocó, pero frené muy pegado”, explicó sobre los primeros giros de la competencia.

Un fin de semana complicado para Alpine

El 15° puesto conseguido por Colapinto reflejó las dificultades que atravesó Alpine durante el Gran Premio de Hungría. El equipo nunca logró encontrar el ritmo suficiente para acercarse a la zona de puntos y el argentino pasó gran parte de la carrera intentando administrar un auto que mostró un rendimiento inferior al esperado.

La competencia representó un nuevo desafío para el piloto, que tuvo que lidiar con la falta de velocidad de su monoplaza en un circuito donde la degradación de los neumáticos y las estrategias jugaron un papel determinante.

Pese al resultado, Colapinto evitó profundizar en posibles explicaciones técnicas y dejó esa tarea en manos del equipo, aunque sus declaraciones reflejaron la incertidumbre que dejó el funcionamiento del Alpine durante toda la carrera.

El receso, una oportunidad para cambiar el rumbo

Con el Gran Premio de Hungría concluyó la primera parte de la temporada 2026 de la Fórmula 1, que ahora ingresará en el tradicional receso de mitad de año antes de retomar la actividad.

El piloto argentino ya puso la mirada en lo que viene y valoró el descanso como una oportunidad para dejar atrás un fin de semana complejo. “Ahora voy a descansar un poco, viene bien resetear”, aseguró tras finalizar la competencia.

La próxima presentación será en el Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará el 23 de agosto en el circuito de Zandvoort. Allí, Colapinto buscará recuperar el rendimiento junto a Alpine y volver a pelear por posiciones más competitivas después de un cierre de etapa con sensaciones negativas.