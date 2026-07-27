 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Fuerte autocrítica

Arruabarrena, tras la goleada de Boca: “No tuvimos ganas de ir a buscar el gol”

El entrenador asumió la responsabilidad por el 3-0 sufrido frente a Deportivo Riestra y cuestionó la falta de reacción de sus jugadores. Además, expresó su preocupación por la respuesta del equipo antes de afrontar la revancha contra O’Higgins por la Copa Sudamericana.

27 de Julio de 2026
Rodolfo Arruabarrena.
Rodolfo Arruabarrena.

El entrenador asumió la responsabilidad por el 3-0 sufrido frente a Deportivo Riestra y cuestionó la falta de reacción de sus jugadores. Además, expresó su preocupación por la respuesta del equipo antes de afrontar la revancha contra O’Higgins por la Copa Sudamericana.

Boca sufrió un duro golpe en el comienzo del Torneo Clausura 2026 al perder 3-0 frente a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza. La goleada representó la primera derrota de Rodolfo Arruabarrena desde que inició su segundo ciclo como entrenador del conjunto xeneize.

 

Después del encuentro, el técnico realizó una fuerte autocrítica y reconoció que su equipo nunca encontró los caminos para lastimar al rival. “Me dio la sensación de que se podrían haber jugado 60 minutos más y aun así no les íbamos a poder entrar nunca”, manifestó durante la conferencia.

 

 

Arruabarrena se mostró especialmente preocupado por la actitud ofensiva. “No inquietamos, no tuvimos ni las ganas ni el ímpetu de ir a buscar un gol, y eso es lo que más me preocupa”, afirmó. Luego se hizo cargo del resultado: “Que quede claro que soy el culpable”.

 

La preocupación antes de visitar a O’Higgins

 

El entrenador advirtió que la goleada podría afectar al plantel de cara a la revancha contra O’Higgins, que se disputará el jueves en Chile por los playoffs de la Copa Sudamericana. Boca afrontará ese compromiso con la ventaja conseguida mediante el triunfo por 1-0 en La Bombonera.

 

“Me preocupa que no sepamos levantarnos de esta derrota. Sería una estupidez no hacerlo y que nos haga más daño del que ya nos hizo”, señaló Arruabarrena. El técnico remarcó que la recuperación anímica será tan importante como las correcciones futbolísticas.

 

Boca cay&oacute; ante Riestra.
Boca cayó ante Riestra.

 

El Vasco también cuestionó la posesión sin profundidad que mostró el equipo. “Si bien tuvimos el control, a mí me gusta tener la pelota para hacer daño; si no, no sirve”, sostuvo. Si bien reconoció que los tres remates en los palos durante el primer tiempo pudieron afectar la confianza, advirtió: “Somos Boca y tenemos que generar más”.

 

La búsqueda de un delantero y la responsabilidad por la derrota

 

Arruabarrena confirmó que la dirigencia trabaja en la incorporación de un centrodelantero debido a la lesión de Adam Bareiro. Sin embargo, descartó que la ausencia de un atacante de esas características explique por sí sola lo ocurrido contra Deportivo Riestra.

 

 

“Estamos con el presidente buscando un nueve por la lesión de Adam, pero la derrota no es sólo por un nueve. Fallamos en otras cuestiones ajenas a la presencia de un delantero”, explicó. De esta manera, evitó reducir el análisis a una posición puntual y extendió la autocrítica al funcionamiento colectivo.

 

El traspié llegó después de los triunfos frente a Sarmiento por la Copa Argentina y O’Higgins por la Sudamericana. “Es un golpe duro, pero entiendo que tenemos que mejorar y trabajar. Es la única manera de salir, estar juntos y corregir cosas”, cerró Arruabarrena, quien ahora deberá reconstruir al equipo antes de un partido decisivo.

Temas:

Boca Arruabarrena Torneo Clausura
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso