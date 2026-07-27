Detuvieron a un hombre por arrojar piedras contra viviendas y autos en Paraná

Un hombre fue detenido este domingo tras ser acusado de arrojar piedras contra viviendas y vehículos en calle Tacuarí, de la ciudad de Paraná.

Según se informó, los efectivos acudieron al lugar luego de recibir un aviso sobre un individuo que provocaba disturbios arrojando piedras contra propiedades y automóviles de la zona.

Al llegar, los uniformados constataron que un vehículo presentaba daños en el parabrisas y procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho.

La Fiscalía de turno dispuso la detención del hombre y su posterior traslado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Se robaron una puerta

Por otra parte, en horas de la mañana de este lunes, personal policial intervino tras recibir un aviso del 911 sobre dos hombres que salían de una vivienda deshabitada, en inmediaciones de calle Montiel, con una puerta.

Durante la recorrida, los funcionarios localizaron una puerta placa de color marrón abandonada en cercanías del lugar, y procedieron a su secuestro.

Posteriormente, el dueño de la vivienda constató la sustracción de la puerta y de un inodoro. Por disposición de la Fiscalía en turno, el elemento recuperado fue restituido al propietario.