Un llamado por violencia de género terminó con el secuestro de 255 plantas de marihuana

Una intervención policial por una denuncia de violencia de género derivó en el hallazgo de 255 plantas de marihuana dentro de una vivienda de Concordia. El procedimiento se realizó durante las primeras horas de este lunes en el barrio La Arrocera.

El operativo comenzó a partir de un llamado recibido por la Comisaría Octava, en el que se alertó que una joven estaría siendo víctima de agresiones por parte de su pareja. La situación denunciada ocurría en un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Gregoria Pérez y Pública.

Debido a la naturaleza del aviso, una comisión policial se trasladó inmediatamente hasta el lugar. Cuando los agentes llegaron, el hombre señalado como presunto agresor ya no se encontraba dentro de la propiedad.

El hallazgo durante la intervención

Mientras inspeccionaban el inmueble en el marco de la denuncia, los uniformados observaron una plantación de cannabis. Al realizar el recuento, determinaron que en el lugar había un total de 255 ejemplares.

La novedad fue comunicada a la fiscal Evelina Espinosa, quien dispuso el secuestro de todas las plantas de marihuana. El material quedó bajo resguardo y a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

En la información difundida sobre el procedimiento no se comunicaron detenciones relacionadas con el cultivo. Tampoco se detalló si fueron encontrados elementos para el fraccionamiento, la comercialización o el procesamiento de la sustancia.

Dos investigaciones a partir del mismo operativo

La denuncia por violencia de género continuará siendo investigada para establecer lo sucedido dentro de la vivienda y determinar la responsabilidad del hombre señalado por la joven. La ausencia del sospechoso al momento de la llegada policial impidió su identificación en el lugar, según informó el diario El Sol.

De manera paralela, la Justicia deberá establecer quién estaba a cargo de la plantación y cuál era el destino de los ejemplares encontrados. El hallazgo del cultivo abrió así una segunda línea de investigación, independiente del motivo que originó la intervención.

Las 255 plantas de marihuana fueron retiradas del domicilio por orden judicial. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades intervinientes, mientras continúa la investigación sobre el episodio de violencia denunciado y el cultivo descubierto en la propiedad.