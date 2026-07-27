Nuevo robo en escuela de Paraná: se llevaron un monitor y reclaman mayor seguridad

Un nuevo robo en la Escuela Nº 181 "Osvaldo Magnasco" de Paraná volvió a encender la preocupación de la comunidad educativa por la inseguridad. Delincuentes ingresaron al establecimiento durante el fin de semana, destrozaron las cerraduras de las aberturas y sustrajeron un monitor perteneciente al carrito digital utilizado por los alumnos de nivel primario, un elemento fundamental para las actividades pedagógicas diarias.

La directora del establecimiento, Teresa Giménez, manifestó a Elonce su preocupación por la reiteración de estos hechos delictivos y reconoció que el personal vive con temor cada vez que ingresa a la institución. "Vivimos con mucha sensación de inseguridad. Incluso al ingresar al establecimiento te da esa sensación de miedo, de pensar que puede haber alguien adentro justo cuando entrás", expresó.

Se recordará que aprovechando el receso, delincuentes ingresaron al establecimiento ubicado en Avenida Almafuerte 1060, violentaron puertas y armarios, y sustrajeron equipos del programa Conectar Igualdad. "Nos faltaron siete tablets de nivel inicial junto con la netbook que las coordina y nos faltaron cuatro netbooks de primaria", comunicaron oportunamente.

Creen que el robo ocurrió durante el domingo

Según explicó la directora, la Policía había realizado recorridas preventivas durante el fin de semana. Personal policial de la comisaría décima patrulló la zona e incluso recorrió el establecimiento hasta el sábado por la tarde, cuando todo se encontraba en condiciones. Por ese motivo, estiman que los delincuentes ingresaron entre el domingo por la tarde y la noche.

La investigación continúa para intentar identificar a los responsables del hecho delictivo.

Nuevo robo en una escuela de Paraná: se llevaron un monitor y reclaman mayor seguridad

El robo afecta las tareas cotidianas

Los delincuentes se llevaron un monitor perteneciente al carrito digital de la escuela, un recurso utilizado diariamente en las clases. Aunque el faltante dificulta el desarrollo de algunas actividades, desde la institución aseguraron que buscarán alternativas para no interrumpir el dictado de clases.

"Se llevaron un monitor del carrito digital de primaria. Afecta porque son herramientas con las que trabajamos diariamente, pero siempre traemos una notebook de casa para reemplazarlo y seguir adelante", explicó Giménez a Elonce.

La directora agregó que tanto los docentes como el equipo directivo recurren a equipos personales para suplir la falta de equipamiento.

Robo en escuela Nº 181 "Osvaldo Magnasco" (foto Elonce)

Docentes aportan sus propios equipos

Ante la ausencia del monitor sustraído, los profesores comenzaron a utilizar computadoras personales para desarrollar las actividades pedagógicas. Además, el personal directivo presta notebooks propias cuando resulta necesario.

"Cada uno pone su computadora de su casa y nosotros prestamos una o dos notebooks para poder continuar con las actividades", indicó la directora.

La comunidad educativa destacó que, pese a las dificultades, el objetivo es garantizar la continuidad del aprendizaje de los estudiantes.

Consultada sobre el impacto emocional que generan los reiterados robos, Giménez reconoció que la situación afecta profundamente a toda la comunidad escolar. No obstante, manifestó su confianza en el trabajo de la Justicia y de las fuerzas de seguridad.

"Yo creo que esto va a mejorar, que seguramente las investigaciones van a dar su resultado y que más adelante vamos a estar mejor", expresó.

Mientras tanto, docentes y directivos continúan desarrollando sus tareas con recursos propios y esperan que la investigación permita esclarecer un nuevo episodio de inseguridad que golpea a la institución educativa.