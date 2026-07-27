Entraron a robar a una escuela secundaria de Paraná y destrozaron varias oficinas

La escuela secundaria Paula Albarracín de Sarmiento de Paraná, más conocida como El Liceo, sufrió un robo y destrozos durante el fin de semana. El establecimiento está ubicado sobre calle Arturo Toscanini y permanecía sin actividad desde el viernes por la tarde.

El hecho fue descubierto durante las primeras horas de este lunes, cuando el personal de maestranza llegó para abrir el edificio. Al recorrer las instalaciones, los trabajadores advirtieron que personas desconocidas habían ingresado y violentado las puertas de diferentes dependencias.

El comisario Jonathan Brumati, de la Comisaría Octava, explicó a Elonce que el inventario todavía no había concluido. “En principio estarían faltando dos notebooks, una guitarra que estaba en la biblioteca y otros elementos”, indicó.

Investigan en qué momento ingresaron

La Policía todavía no pudo precisar cuándo se produjo el robo. “La escuela está sin gente desde el viernes a última hora, por lo que tenemos un lapso de casi tres días que debemos investigar para determinar en qué momento fue el ingreso”, señaló Brumati.

Las personas que entraron recorrieron distintos sectores de la escuela secundaria y forzaron los accesos a varias oficinas. De acuerdo con el comisario, los daños se concentraron en la preceptoría, la rectoría, la sala de profesores y la biblioteca.

Destrozos en la Escuela Secundaria de Paraná. Foto: Policiales y Judiciales.

Consultado sobre una posible suspensión de las clases, Brumati aclaró que se trata de una determinación interna de la institución. El funcionario policial indicó que desconocía si los estudiantes habían ingresado y sostuvo que el trabajo de los efectivos estaba concentrado en las oficinas afectadas.

Policía Científica trabaja en el establecimiento

Personal de Policía Científica realizó tareas dentro del edificio para buscar rastros y reunir elementos que permitan identificar a quienes participaron del hecho. En simultáneo, la directora y los trabajadores de la institución avanzaban con el inventario para establecer el faltante definitivo.

La División Robos y Hurtos también interviene en la investigación. “Una vez finalizadas las tareas con Policía Científica, nos abocaremos al trabajo investigativo junto con el personal de dicha división”, adelantó el comisario.

No es el primer episodio de inseguridad sufrido recientemente por esta escuela secundaria. Brumati recordó que meses atrás desconocidos sustrajeron una de las bombas de agua instaladas en el patio. Hasta el momento no se informaron identificaciones ni detenciones por el nuevo robo.