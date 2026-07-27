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El salario mínimo docente superó la inflación acumulada desde diciembre de 2023

El Gobierno de Entre Ríos informó que el salario mínimo docente acumuló una suba del 244% desde diciembre de 2023, por encima de la inflación.

27 de Julio de 2026
Salarios docentes
Salarios docentes

El Gobierno de Entre Ríos informó que el salario mínimo docente acumuló una suba del 244% desde diciembre de 2023, por encima de la inflación.

La actualización salarial aplicada en julio permitió que el salario mínimo docente de Entre Ríos se ubicara por encima de la inflación acumulada desde diciembre de 2023. En dicho período, los haberes registraron un incremento del 244%, frente a una inflación del 241%.

 

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de Entre Ríos, el salario mínimo docente acumuló un incremento del 244 % entre diciembre de 2023 y julio de 2026, mientras que la inflación registrada en el mismo período fue del 241 %.

 

Según esos datos, la actualización salarial correspondiente a julio permitió que el salario mínimo docente recuperara el poder adquisitivo registrado al inicio de la actual gestión y se ubicara 0,8 % por encima de la inflación acumulada.

Durante los primeros meses de 2024 la evolución de los precios superó el ritmo de actualización de los haberes. Sin embargo, esa diferencia se fue reduciendo con las sucesivas recomposiciones salariales otorgadas en el marco de las negociaciones paritarias hasta revertirse con la actualización aplicada en julio.

 

En ese sentido, el Gobierno provincial indicó que la evolución del salario mínimo docente pasó a ubicarse por encima de la inflación acumulada desde diciembre de 2023, revirtiendo la pérdida de poder adquisitivo registrada durante los primeros meses del período analizado.

 

La Provincia destacó que los incrementos salariales implementados permitieron recuperar el poder de compra del salario mínimo docente, de acuerdo con la comparación entre la evolución de los haberes y el índice de precios acumulado desde el inicio de la gestión.

Temas:

docentes Entre Ríos salarios
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