Dictaron prisión preventiva para el segundo acusado por el crimen en barrio Humito

La Justicia dictó prisión preventiva para Laureano Dylan Agustín Sosa, el segundo imputado por la balacera ocurrida en barrio Humito de Paraná tras la final del Mundial de Fútbol 2026, episodio en el que murió Sebastián Alberto Ibarra y otras dos personas resultaron heridas.

La audiencia se realizó este domingo por la mañana. El juez de Garantías hizo lugar al pedido del fiscal Juan Manuel Pereyra y dispuso que Sosa permanezca 45 días con prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1. Sin embargo, debido a la lesión abdominal que sufrió durante el hecho y que motivó su internación en el Hospital San Martín, cumplirá inicialmente una semana de prisión domiciliaria para continuar con su recuperación.

Está acusado de tentativa de homicidio

De acuerdo con la investigación, Sosa está imputado por el delito de tentativa de homicidio, ya que habría intentado dispararle a Héctor Rubén Peso, hermano de la víctima fatal, mientras ambos forcejeaban durante los disturbios.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, en medio de ese enfrentamiento el propio acusado se habría efectuado accidentalmente un disparo en el abdomen con un arma calibre .22 que portaba.

Tras el episodio, tanto Sosa como Elías Nahuel Monzón Rojas ingresaron al domicilio desde donde se habrían originado los hechos. Monzón Rojas escapó del lugar con las armas utilizadas, mientras que Sosa fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín.

El otro acusado ya cumple prisión preventiva

Monzón Rojas permanece detenido desde el 21 de julio, con una prisión preventiva de 50 días, acusado de ser el presunto autor del homicidio de Sebastián Alberto Ibarra y de las lesiones sufridas por Oscar Albornoz y un adolescente de 13 años.

La acusación sostiene que ambos imputados efectuaban disparos al aire frente a una vivienda ubicada sobre calle Estado de Palestina cuando vecinos les reclamaron que dejaran de hacerlo por la presencia de menores en el lugar.

Siempre según la investigación, Monzón Rojas respondió efectuando un disparo que impactó en la cabeza de Ibarra y luego continuó disparando hacia otras personas, provocando lesiones a dos vecinos.

La acusación

El fiscal Pereyra atribuyó a Monzón Rojas los delitos de homicidio simple y dos hechos de tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego, mientras que a Sosa le imputó el delito de tentativa de homicidio en calidad de autor.

Durante la audiencia, la Fiscalía destacó que numerosos testigos brindaron versiones coincidentes sobre la secuencia de los hechos. Además, señaló que las pericias realizadas por Criminalística permitieron secuestrar 13 vainas servidas, de las cuales 11 eran calibre 9 milímetros y dos calibre .22, aunque las armas utilizadas aún no fueron encontradas. (APF)