Con nuevos testigos y el silencio de los acusados, se reanuda el juicio por la desaparición de Loan

Juicio por Loan: se reanuda el debate en Corrientes

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña se reanudará este martes 28 de julio en Corrientes con la declaración de nuevos testigos, luego de un mes de audiencias marcado por el testimonio de familiares, momentos de tensión y el silencio sostenido de los siete imputados.

El Tribunal Oral Federal volverá a reunirse en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde continuará el debate iniciado el 16 de junio para esclarecer qué ocurrió con el niño de cinco años, desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

Hasta el receso por la feria judicial se realizaron nueve audiencias, declararon 19 testigos y la principal hipótesis de la fiscalía se mantuvo sin modificaciones, mientras ninguno de los acusados aceptó prestar declaración, publicó Infobae.

Un comienzo marcado por la tensión

La primera audiencia estuvo atravesada por un incidente que obligó al Tribunal a reiniciar el proceso.

El psicólogo Esteban Rossi Colombo, uno de los imputados, no se presentó inicialmente al debate ni contaba con representación legal. Tras ser declarado en rebeldía y ordenarse su detención, finalmente compareció de manera virtual desde Tucumán y explicó que no había podido viajar por problemas económicos.

Para garantizar el derecho de defensa y evitar futuras nulidades, los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco resolvieron reiniciar el juicio apenas 26 horas después de su apertura formal.

Laudelina Peña, Carlos Pérez, Federico Soria y María Victoria Caillava, algunos de los imputados (archivo Infobae)

El dolor de la familia marcó las primeras audiencias

Durante las primeras semanas del debate, los testimonios estuvieron centrados en la reconstrucción de la jornada del 13 de junio de 2024, cuando Loan fue visto por última vez.

Declararon sus padres, María Noguera y José Peña, quienes reconstruyeron los momentos previos y posteriores a la desaparición del niño y apuntaron contra algunos de los imputados.

"Que digan dónde está", reclamó María Noguera al dirigirse a Laudelina Peña y Carlos Pérez, quienes compartieron el almuerzo con Loan el día de su desaparición.

Desde el banquillo, Pérez respondió únicamente: "Yo no sé nada".

Las sospechas sobre Laudelina Peña

Tanto la madre como el padre del niño coincidieron en señalar que la actitud de Laudelina Peña durante las primeras horas de búsqueda les llamó la atención.

María relató que la notó distante y concentrada en su teléfono celular mientras familiares y vecinos buscaban desesperadamente al menor. "Si se pierde una criatura, yo dejo todo para buscarla", sostuvo durante su declaración.

José Peña también recordó que intentó dialogar con su hermana en varias oportunidades, aunque aseguró que nunca obtuvo respuestas claras sobre lo sucedido.

Laudelina Peña, tía de Loan (archivo Infobae)

Familiares y testigos reconstruyeron la búsqueda

A lo largo de las primeras nueve audiencias también declararon seis hermanos de Loan, su abuela, dos tíos, dos primas, vecinos y otros familiares.

Los testimonios permitieron reconstruir cómo se organizó el almuerzo, el recorrido realizado por los niños hasta el naranjal y los primeros movimientos de los adultos al advertir la desaparición.

Entre las declaraciones más relevantes figuró la de Roque Valeriano Noguera, uno de los primeros vecinos en participar del rastrillaje.

El testigo afirmó haber encontrado huellas en el barro. "Eran como pies; en la entrada se veían huellas de dos y a la salida parecía uno solo, descalzo", describió.

Declaraciones que generaron nuevos interrogantes

Otro de los testimonios destacados fue el de Macarena Peña, hija de Laudelina.

La joven aseguró que un exabogado de la familia les habría sugerido sostener la versión de un accidente y les mencionó que "Patricia Bullrich nos iba a llevar".

También declaró Diego "Huevo" Peña, primo del niño, quien negó haber estado en el naranjal el día de la desaparición, aunque durante la audiencia se le leyó una declaración previa en la que sostenía lo contrario.

Por otra parte, Cristian Ramón Peña, hermano de Loan, relató que durante la búsqueda recibió mensajes intimidatorios en los que le preguntaban si quería negociar por el niño.

Los padres de Loan Peña (foto archivo)

El silencio de los imputados

A pesar del avance del juicio, ninguno de los siete acusados aceptó declarar hasta el momento.

Tampoco aportaron elementos relevantes la mayoría de los integrantes del grupo conocido como la "banda del hotel", con excepción de Alan Cañete y Valeria Liliana López, cuyas declaraciones no modificaron la teoría del caso sostenida por la fiscalía.

Durante la última audiencia previa al receso, Lidia Noguera, una de las tías de Loan, pidió autorización para dirigirse a los acusados. "No solo se llevaron a mi sobrino; también se llevaron la vida de mi madre, que falleció esperando que su nieto regresara", expresó.

Qué ocurrirá en la nueva etapa del juicio

El debate continuará este martes con la declaración de cuatro nuevos testigos.

Fueron convocados Virginio Leonardo Medina y Víctor Gustavo Fernández, quienes ya habían declarado durante la investigación, además del policía Hugo Daniel Alegre, integrante del primer operativo de búsqueda.

También prestará testimonio el suboficial Mariano Hernán Duarte, quien recibió el primer llamado telefónico alertando sobre la desaparición de Loan por parte de María Victoria Caillava y dio aviso a la Comisaría de 9 de Julio.

Las nuevas declaraciones buscarán aportar precisiones sobre las primeras horas posteriores a la desaparición del niño, uno de los momentos considerados clave para el desarrollo de la investigación.