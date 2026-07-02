La abuela de Loan Peña declaró y apuntó contra su hija en el juicio: "Para mí era mentira"

La abuela de Loan Peña declaró este jueves en el juicio por la desaparición del niño y comprometió a su hija, Laudelina Peña, tía del pequeño y una de las principales acusadas en la causa. Durante su testimonio sostuvo que tres hombres le indicaron que debía instalar la versión de un supuesto accidente.

La audiencia se llevó a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en Corrientes, donde avanza el debate oral por la desaparición del menor. Debido a dificultades auditivas, el Tribunal dispuso que Catalina se ubicara cerca de los jueces para escuchar con claridad las preguntas.

Durante su declaración, la mujer también se refirió a María Victoria Caillava, otra de las imputadas, y explicó que la conocía por su rol como funcionaria del barrio. Además, afirmó que fue Laudelina quien la invitó al almuerzo donde Loan fue visto por última vez.

"Para mí era mentira"

Uno de los pasajes más relevantes de la declaración fue cuando Catalina relató lo que, según afirmó, ocurrió tras la desaparición de su nieto. "Vinieron tres hombres a decirle a Laudelina que tenía decir que era un accidente, pero para mí era mentira".

Durante el día del almuerzo, recordó que la imputada María Victoria Caillava, con quien trabajaba como nexo para contactar a productores agropecuarios para el campo, le dijo “que se había perdido una criatura”, pero sin especificar quién. Luego de eso, Caillava, según el testimonio de Catalina, se fue rápido para llevar a su pareja, Pérez, para ver un partido de fútbol y luego regresó.

La declaración se suma a otros testimonios incorporados durante el juicio, en el que se intenta reconstruir qué ocurrió con Loan el día de su desaparición y determinar la responsabilidad de los acusados.

Testigos clave

En las próximas audiencias está previsto que declaren otros integrantes del entorno familiar del niño. Entre ellos se encuentran Camila Núñez, esposa del primo de Loan, y Macarena Peña, hija de Laudelina Peña y Antonio Benítez.

Macarena es considerada una testigo clave porque acompañó a su madre a la ciudad de Corrientes para declarar ante la Justicia provincial que Loan había sufrido un accidente de tránsito, versión que luego quedó bajo sospecha.

Por su parte, Camila Núñez estuvo presente en el almuerzo previo a la desaparición del niño y rechazó desde un primer momento la hipótesis del siniestro vial planteada por Laudelina.

También fueron convocados a declarar Ceferina Noguera y Alberto Sebastián Noguera, tíos maternos de Loan.

Audiencias cargadas de emoción

Las jornadas del martes y miércoles estuvieron marcadas por una fuerte carga emocional. Durante esas audiencias declararon los padres y hermanos de Loan, quienes se quebraron al recordar al niño y relatar los momentos posteriores a su desaparición.

El juicio continúa con la incorporación de nuevos testimonios considerados fundamentales para esclarecer uno de los casos que más conmocionó al país.