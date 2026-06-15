Loan Peña: extendieron las prisiones preventivas de ocho acusados a horas del inicio del juicio

La expectativa crece en torno al inicio del juicio por Loan Peña, uno de los casos que más conmoción generó en la Argentina durante los últimos años. En la antesala del debate oral, el Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso la prórroga de las prisiones preventivas de varios de los principales acusados por la desaparición y el presunto ocultamiento de Loan Danilo Peña.

La medida alcanza a Laudelina Peña, Walter Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez, quienes continuarán detenidos mientras se desarrolla el proceso judicial que buscará esclarecer las responsabilidades en el caso.

La resolución fue adoptada debido a que las prisiones preventivas estaban próximas a vencer en coincidencia con el inicio del juicio, por lo que el tribunal consideró necesario garantizar la continuidad de las medidas cautelares durante la etapa de debate.

Quiénes seguirán detenidos durante el proceso

La decisión judicial también incluye a Nicolás Gabriel Soria, imputado en una causa paralela relacionada con presuntos delitos vinculados al encubrimiento y al desvío de la investigación. En su caso, la extensión de la prisión preventiva fue fijada por un plazo de tres meses.

De acuerdo con las fuentes consultadas por NA, la prórroga de las detenciones respondió a un pedido formulado por la fiscalía ante la inminencia del juicio y la necesidad de asegurar el normal desarrollo de las audiencias y la producción de pruebas.

"Fue un pedido de la fiscalía", señalaron fuentes judiciales al explicar los fundamentos de la resolución adoptada por el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

El debate oral representa una instancia clave dentro de una causa que mantuvo en vilo al país desde la desaparición de Loan, ocurrida en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

Fuerte operativo de seguridad para el inicio del juicio

Las audiencias se desarrollarán en las instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, ubicado en la ciudad de Corrientes, donde se dispuso un importante despliegue de seguridad para garantizar el desarrollo del proceso.

El operativo contempla controles de acceso, restricciones en el perímetro y medidas especiales para resguardar tanto a las partes involucradas como a los asistentes y trabajadores judiciales.

El Tribunal Oral Federal encargado del debate estará integrado por los jueces Fermín Cerolini, de Corrientes; Eduardo Belforte, de Formosa; y Simón Pedro Bracco, de Río Negro, quienes tendrán la responsabilidad de conducir el juicio y evaluar las pruebas que se presenten durante las audiencias.