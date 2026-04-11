El juicio por la desaparición de Loan Peña comenzará el 16 de junio: quiénes son los 17 acusados

La Loan Danilo Peña tendrá finalmente su juicio: la Justicia Federal de Corrientes confirmó que el proceso por su desaparición comenzará el 16 de junio de 2026, apenas días después de cumplirse dos años desde la última vez que fue visto, el 13 de junio de 2024.

El caso se remonta a un almuerzo familiar en la localidad de 9 de Julio, en la casa de la abuela del niño, donde fue visto por última vez. Desde entonces, la investigación derivó en una causa compleja con múltiples imputados y distintas líneas de pesquisa que buscan reconstruir lo ocurrido aquel día.

Un juicio con 17 acusados

En total, hay 17 personas acusadas en la causa, divididas en dos grupos según su participación en la investigación principal y en una pesquisa paralela. El primer grupo está acusado de sustracción y ocultamiento del menor, mientras que el segundo enfrenta cargos vinculados a encubrimiento y otros delitos conexos.

Entre los principales imputados se encuentran Laudelina Peña, el ex comisario Walter Maciel, Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez. Según la investigación, la mayoría de ellos compartieron el almuerzo del 13 de junio de 2024, día en el que desapareció Loan.

Las imputaciones y el alcance del caso

El segundo grupo de acusados incluye a Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, todos vinculados a distintas maniobras posteriores a la desaparición.

Las imputaciones abarcan una amplia gama de delitos, entre ellos privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, defraudación a la administración pública, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes a título gratuito, resistencia a la autoridad y usurpación de insignias y títulos

profesionales.

El inicio del juicio representa un paso clave en una de las causas más sensibles del país, que mantiene en vilo a la opinión pública desde hace casi dos años.