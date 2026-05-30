Los detalles de la persecución que terminó con el secuestro de 250 ladrillos de cocaína

El secuestro de 250 ladrillos de cocaína ocurrido en el departamento Feliciano se convirtió en uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico. El procedimiento comenzó como un control preventivo de rutina sobre la Ruta Provincial Nº 28 y terminó con dos detenidos, más de un cuarto de tonelada de droga incautada y una investigación federal que busca determinar el origen y destino del cargamento.

Todo se inició en las inmediaciones del Puesto Caminero "Puente de Hierro", cuando efectivos policiales intentaron identificar a los ocupantes de un automóvil Mercedes Benz de alta gama. Lejos de detenerse, el conductor aceleró y escapó del lugar, dando inicio a una persecución que movilizó a distintas dependencias policiales.

Tras varios kilómetros de seguimiento y la implementación de un operativo cerrojo, los uniformados lograron interceptar el vehículo cuando circulaba con una de sus ruedas delanteras completamente destruida, apoyada directamente sobre la llanta.

Así quedó el auto tras la persecución, con una de sus ruedas delanteras destruidas. Foto: Concordia Policiales.

Quiénes son los detenidos

Los ocupantes del automóvil fueron identificados como Carlos Manuel Fiordelino, de 53 años, y Benjamín Ariel Maciel. Según trascendió, Fiordelino posee un extenso prontuario vinculado al narcotráfico y figuró años atrás entre los delincuentes más buscados del país tras permanecer prófugo luego de escapar de una dependencia policial en Rosario.

De acuerdo con antecedentes publicados por medios nacionales, el hombre acumula más de 40 causas penales y fue investigado por delitos relacionados con tráfico de drogas, tenencia de armas y utilización de identidades falsas.

Foto: Concordia Policiales.

Durante la requisa inicial del vehículo, los efectivos secuestraron pequeñas cantidades de marihuana y cocaína, aproximadamente 300 mil pesos en efectivo y un teléfono celular.

El hallazgo de la droga

La sorpresa llegó durante los rastrillajes realizados sobre la banquina y sectores cercanos al recorrido efectuado por el automóvil durante la fuga. Allí, los investigadores localizaron varios bolsos y mochilas que habían sido descartados por los ocupantes.

Foto: Archivo Elonce.

Dentro de esos elementos encontraron 250 ladrillos compactos de cocaína. Las pruebas de campo realizadas posteriormente confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína de máxima pureza.

El peso total de la droga alcanzó los 260 kilos. Según estimaciones oficiales, el cargamento tendría un valor aproximado de 5.000 millones de pesos en el mercado ilegal, equivalente a cerca de cuatro millones de dólares.

Avanza la investigación federal

La causa quedó bajo la órbita de la jueza federal Analía Ramponi, con intervención del fiscal federal Francisco Bernhardt y de la Secretaría Penal a cargo de Alan Bergdolt.

Por disposición judicial, ambos sospechosos permanecen detenidos e incomunicados mientras avanza la investigación para establecer el recorrido completo de la droga y determinar si existe una organización criminal de mayor alcance detrás del transporte del cargamento.

En el marco de las medidas ordenadas por la Justicia, se realizaron nuevos rastrillajes en la zona donde aparecieron los paquetes de cocaína. Allí se halló una pistola calibre 9 milímetros con cargadores y municiones, un teléfono celular adicional y un cuchillo, elementos que fueron incorporados al expediente, indicó Concordia Policiales.

Foto: Concordia Policiales.

Allanamientos y nuevas pistas

La investigación continuó con allanamientos en dos domicilios de la provincia de Corrientes vinculados a los detenidos. Los procedimientos buscaron reunir pruebas sobre posibles conexiones logísticas y financieras relacionadas con el transporte de la droga.

Ahora, los investigadores trabajan sobre la información contenida en los teléfonos secuestrados para identificar contactos, movimientos y posibles integrantes de una red de narcotráfico más amplia.