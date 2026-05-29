Secuestraron 250 kilos de cocaína tras una persecución y detuvieron a un narco con antecedentes

REDACCIÓN ELONCE
El cargamento ingresó desde Corrientes y fue interceptado tras una persecución policial en el norte provincial. Entre los detenidos se encuentra Carlos Manuel Fiordelino, investigado por narcotráfico.
El secuestro de 250 kilos de cocaína en Entre Ríos se concretó tras una persecución policial iniciada en el norte de la provincia, luego de que un vehículo sospechoso evadiera un control de rutina. El operativo culminó con la detención de dos hombres y el hallazgo de un importante cargamento de droga de alta pureza oculto en un automóvil Mercedes Benz.
El procedimiento se desarrolló durante la mañana del jueves en uno de los accesos a la provincia. Según se informó, efectivos de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial realizaban controles sobre la ruta provincial 28, en la zona conocida como Puente de Hierro, cuando intentaron detener la marcha de un vehículo que acababa de ingresar desde la localidad correntina de Sauce.
Lejos de obedecer las indicaciones policiales, el conductor aceleró y emprendió la fuga en dirección a la ciudad de San José de Feliciano, dando inicio a una persecución que movilizó a distintas dependencias policiales.
La persecución terminó con dos detenidos
La fuga se extendió durante varios kilómetros hasta que el Mercedes Benz sufrió el reventón de uno de sus neumáticos. Esa circunstancia permitió que los efectivos lograran cercar el vehículo y reducir a sus ocupantes sin que se registraran enfrentamientos.
Durante la requisa del automóvil, los uniformados encontraron numerosos ladrillos compactos que contenían cocaína. Tras las primeras verificaciones, se confirmó que el cargamento rondaba los 250 kilos de estupefacientes.
Ante el hallazgo, intervino personal especializado de la División Drogas Peligrosas, que realizó las pericias correspondientes y el pesaje oficial de la sustancia secuestrada.
El sello hallado en la droga y la investigación judicial
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que los ladrillos de cocaína presentaban un sello con la figura de un león. Ese distintivo ha sido asociado en distintas causas al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, detenido recientemente en una operación internacional luego de haber sido considerado uno de los prófugos más buscados del mundo.
La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi, que dispuso una serie de medidas investigativas para determinar el origen y el destino del cargamento.
En ese marco, también se ordenaron allanamientos en domicilios vinculados a los detenidos en la provincia de Corrientes, con el objetivo de reunir más elementos de prueba sobre la organización involucrada.
Uno de los detenidos tiene antecedentes por narcotráfico
Los aprehendidos fueron identificados como Carlos Manuel Fiordelino, de 53 años, y Benjamín Ariel Maciel, de 19. Ambos poseen domicilio en la provincia de Corrientes.
Fiordelino es un nombre conocido en el ámbito de las investigaciones por narcotráfico. Oriundo de Rosario e hijo de un comisario retirado, fue señalado en distintas causas penales y llegó a integrar listas de personas buscadas por delitos vinculados al comercio de estupefacientes, indicó Análisis.
Por el momento, los investigadores no determinaron cuál era el destino final de la droga. Sin embargo, no descartan que el cargamento tuviera como punto de paso la ciudad de Paraná o incluso la capital santafesina. La investigación continúa bajo secreto de sumario mientras se analiza la información obtenida de los allanamientos y de los elementos secuestrados durante el operativo.