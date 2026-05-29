Colonia Avellaneda: reclaman por la suspensión del servicio de tren, fallas en el agua y residuos

La preocupación por la interrupción del servicio ferroviario volvió a poner en agenda las dificultades que atraviesan decenas de familias de Colonia Avellaneda. En ese contexto, Maximiliano Bocedi, presidente del Comité Radical local y usuario habitual del tren, explicó los motivos que llevaron a un grupo de vecinos a presentar un petitorio ante el intendente municipal para solicitar una intervención que contribuya a destrabar la situación.

Si bien la prestación ferroviaria depende de Trenes Argentinos y se encuentra bajo jurisdicción nacional, los vecinos consideran que el municipio podría desempeñar un rol activo en la búsqueda de soluciones. La suspensión del servicio afecta a trabajadores, estudiantes y familias que dependen diariamente del tren para trasladarse hacia Paraná y otras localidades.

"El tren es utilizado por muchos vecinos que viajan a la capital entrerriana porque tienen allí sus fuentes laborales", expresó Bocedi a Elonce.

La situación del tren y el reclamo de los vecinos

El dirigente explicó que la interrupción del servicio se originó tras una inspección realizada por personal técnico proveniente de Buenos Aires, donde se detectaron distintas irregularidades en la infraestructura ferroviaria y en el material rodante.

"Ya se hicieron las mejoras que habían solicitado, como el perfilado del material rodante para que pueda calzar correctamente sobre el riel", señaló.

Según relató, también se realizaron trabajos complementarios con colaboración de la Municipalidad de Paraná, que aportó maquinaria para mejorar sectores comprometidos de la traza ferroviaria. Sin embargo, todavía persiste un inconveniente de relevancia.

"Ahora queda resolver un problema en la trama ferroviaria. Pasando el apeadero de Colonia Avellaneda hacia Berduc, se produjo un socavón por la erosión generada alrededor de un conducto pluvial, a centímetros de la vía y por cuestiones de seguridad impide la circulación del tren", explicó.

Un servicio fundamental para estudiantes y trabajadores

La suspensión afecta especialmente a estudiantes que asisten a la Escuela Agrotécnica "Almafuerte", ubicada en la zona de Berduc. Según indicó Bocedi, decenas de alumnos dependen diariamente del tren para llegar a clases.

"Entre 60 y 70 chicos asisten a la escuela. No solamente son estudiantes de Colonia Avellaneda, también viajan jóvenes desde Paraná que utilizan este servicio para poder llegar a la institución educativa", afirmó.

Ante la demora en la reactivación del servicio, un grupo de vecinos decidió organizarse y presentar formalmente un pedido de intervención ante el municipio.

"Sabíamos que había refacciones que se tenían que hacer, pero era una semana, después otra semana y luego otra más. Como el problema se fue prolongando, decidimos movilizarnos y pedirle al municipio que pueda intervenir o gestionar alguna solución para el tramo que afecta a Colonia Avellaneda", sostuvo.

Bodeci remarcó que los vecinos comprenden que la responsabilidad principal corresponde al Estado nacional, aunque consideran que los gobiernos locales suelen colaborar en situaciones similares.

"Sabemos que es jurisdicción nacional, pero también sabemos que en muchos lugares del país los municipios colaboran para que la infraestructura ferroviaria se encuentre en condiciones y el servicio pueda funcionar normalmente", señaló.

El impacto económico de la suspensión

Más allá de las dificultades de movilidad, el dirigente destacó el impacto económico que genera la interrupción del tren para numerosas familias.

"Hoy el tren es un medio mucho más accesible. La situación económica hace que cualquier gasto adicional golpee el bolsillo de las familias. Algunos padres nos comentan que el pasaje interurbano para llegar a la Escuela Almafuerte cuesta alrededor de 3.000 pesos por viaje", explicó.

En ese sentido, sostuvo que el tren representa una alternativa fundamental para estudiantes y trabajadores que necesitan trasladarse diariamente.

"Por eso muchos padres reclaman que el servicio vuelva a funcionar. Para muchas familias significa una diferencia importante en su economía mensual", manifestó.

Mientras tanto, los vecinos aguardan una respuesta formal al petitorio presentado por mesa de entradas municipal.

"Presentamos la nota ayer y ahora estamos esperando una respuesta. Queremos visibilizar la situación para ver si podemos encontrar una solución favorable a este inconveniente", indicó.

Los reclamos por los servicios públicos

Durante la entrevista, Bocedi también se refirió a otras problemáticas que afectan a Colonia Avellaneda, particularmente aquellas vinculadas al crecimiento demográfico acelerado de la ciudad durante los últimos años.

"Es una ciudad que ha crecido de manera muy importante y muchas veces la infraestructura no alcanzó para acompañar ese crecimiento. Eso genera dificultades en distintos servicios esenciales", afirmó.

“En el 2010 creo que fueron 1000 viviendas, en el 2015 fueron otras 1000 viviendas y en el 2018 otras 250 de la mutual modelo”, detalló.

Entre los principales reclamos mencionó las falencias en la recolección de residuos, la formación de microbasurales y las dificultades vinculadas al suministro de agua.

Colonia Avellaneda: presentaron una nota al intendente con reclamos de vecinos

"Cuando se rompe el único camión recolector que tiene el municipio, nos quedamos sin servicio. La basura se acumula y aparecen mini basurales en distintos sectores de la ciudad", explicó.

Respecto al agua potable, fue contundente al describir la situación.

"El agua que distribuye el municipio no es potable. Más allá de los estudios que puedan realizarse, los vecinos abren la canilla y muchas veces sale con olor o con suciedad. Es una problemática histórica que todavía no encuentra una solución definitiva", sostuvo.

Finalmente, Bocedi destacó que tanto la reactivación del tren como la mejora de los servicios básicos constituyen demandas prioritarias para una comunidad que continúa creciendo y que espera respuestas concretas de las autoridades.

"Son temas esenciales para la calidad de vida de los vecinos. Esperamos que las autoridades puedan escuchar estos reclamos y avanzar en soluciones que beneficien a toda la comunidad", concluyó.