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El servicio de tren sigue suspendido y podría reanudarse la próxima semana

Este viernes se cumplen tres semanas de paralización del servicio de trenes en la ciudad de Paraná. Se aguarda la autorización a nivel nacional para que vuelva a funcionar.

29 de Mayo de 2026
Sigue suspendido el servicio del tren en Paraná
Sigue suspendido el servicio del tren en Paraná

Este viernes se cumplen tres semanas de paralización del servicio de trenes en la ciudad de Paraná. Se aguarda la autorización a nivel nacional para que vuelva a funcionar.

El pasado 8 de mayo, el servicio ferroviario que une Paraná con Colonia Avellaneda y otras estaciones, quedó fuera de funcionamiento por problemas mecánicos detectados en una de las formaciones. La medida fue adoptada luego de una inspección que determinó que no estaban garantizadas las condiciones mínimas de seguridad.

 

Autoridades nacionales informaron a funcionarios de la secretaría de Transporte de Entre Ríos que para la próxima semana estaría circulando nuevamente el ferrocarril que cuenta con capacidad para 140 pasajeros sentados y hasta 180 plazas.

Esto se dará luego de las tareas de reparación realizadas tanto en el material rodante como en distintos sectores del terraplén ferroviario afectados por anegamientos y problemas pluviales.

 

Según indicaron los responsables a nivel nacional, la cuestión técnica ya estaría resuelta y solamente restaría la autorización del gerente regional de Trenes Argentinos para retomar el servicio. Es por ello que se aguarda con expectativas para las próximas horas la confirmación en torno a si efectivamente el lunes a la mañana volverá a funcionar el tren luego de más de tres semanas de paralización del servicio.

Temas:

tren Paraná Colonia Avellaneda
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