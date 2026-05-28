Patronato debatirá un convenio para realizar recitales y espectáculos en el estadio

REDACCIÓN ELONCE
Los socios de Patronato fueron convocados a dos asambleas este viernes. Entre los temas a tratar figura un convenio con una productora para organizar recitales y conciertos en su estadio. Los detalles.
El convenio para realizar recitales y espectáculos en el estadio de Patronato será uno de los principales temas que debatirán los socios de la institución durante la Asamblea Extraordinaria convocada para este viernes en la sede social ubicada en calle Grella 874.
La jornada institucional comenzará a las 17 con la Asamblea General Ordinaria y continuará desde las 19 con la Asamblea Extraordinaria. Desde la entidad convocaron a participar a los socios con cuota al día para analizar distintos proyectos vinculados al desarrollo y modernización del club.
Entre los puntos más relevantes figura el tratamiento y eventual aprobación de un convenio con una productora para la realización de espectáculos, recitales y conciertos en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella, una iniciativa que la dirigencia viene evaluando desde hace varios meses.
Los temas que tratarán los socios
Durante la Asamblea Ordinaria se procederá a la designación de socios para la firma del acta, la lectura y consideración del acta anterior y el análisis de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 2025-2026.
Posteriormente, en la Asamblea Extraordinaria, además del proyecto vinculado a eventos masivos en el estadio, se pondrá a consideración la firma de un convenio para la instalación y explotación de un gimnasio tanto en la sede social como en el predio La Capillita.
Otro de los puntos centrales será la modificación del Estatuto Social con el objetivo de actualizarlo, adecuarlo a las normativas vigentes y optimizar la operatividad institucional de la entidad rojinegra.
Avances para habilitar eventos masivos
La posibilidad de organizar recitales y espectáculos en el estadio ya había sido abordada públicamente por Patronato durante los últimos días de abril, cuando la institución emitió un comunicado para informar sobre los trabajos que se desarrollaban en torno al proyecto.
En aquella oportunidad, el club explicó que se encontraba en una etapa inicial orientada a la habilitación de infraestructura para posibles eventos. Las tareas comprendían la revisión de planos, el análisis de instalaciones existentes y la elaboración de propuestas de remodelación.
Asimismo, la entidad señaló que cuenta con un equipo técnico y de seguridad encargado de evaluar los requisitos necesarios para cumplir con las normativas vigentes y los estándares exigidos para la organización de eventos de gran convocatoria.
No obstante, Patronato aclaró que cualquier avance en la iniciativa dependerá de las aprobaciones internas correspondientes y de las autorizaciones que otorguen los organismos competentes. La decisión final sobre el convenio será analizada por los socios durante la asamblea de este viernes, en una jornada que podría marcar un paso importante en la diversificación de actividades y recursos para la institución.