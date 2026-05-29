Se conocieron las razones de la ausencia de Marcos Senesi en la lista de Argentina

La confirmación de la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial 2026 dejó varias sorpresas y una de ellas fue la ausencia del entrerriano Marcos Senesi.

El defensor, que atraviesa un destacado presente en el Bournemouth de Inglaterra y aparece en la órbita de importantes clubes europeos, finalmente no logró meterse entre los 26 futbolistas elegidos por Lionel Scaloni.

Por qué quedó afuera Marcos Senesi

Según trascendió, la exclusión de Marcos Senesi no estuvo relacionada con problemas físicos ni con cuestiones de rendimiento.

De acuerdo a la información conocida después de la publicación de la lista, la decisión respondió principalmente a una cuestión táctica y de preferencias del cuerpo técnico.

Lionel Scaloni terminó inclinándose por Facundo Medina, quien ofrece variantes en distintos sectores de la defensa.

El defensor del Olympique de Marsella puede desempeñarse tanto como marcador central como lateral izquierdo, una versatilidad que terminó inclinando la balanza a su favor.

Marcos Senesi no jugará el Mundial.

El gran presente del entrerriano

La ausencia de Marcos Senesi llamó la atención debido al gran momento que atraviesa en Europa.

El zaguero nacido en Entre Ríos fue una de las figuras del Bournemouth durante la última temporada y distintos medios europeos aseguran que podría continuar su carrera en el Tottenham. Incluso, según trascendió, Liverpool también mostró interés por incorporarlo de cara al próximo mercado de pases.

Pese a ese presente, el defensor no logró convencer a Scaloni en el último recorte previo al Mundial.

La otra ausencia que sorprendió

Otro de los futbolistas que quedó afuera de la convocatoria fue Marcos Acuña.

En ese caso, la decisión sí estuvo relacionada con cuestiones físicas, ya que el lateral de River arrastraba problemas musculares en las últimas semanas.

Las molestias físicas y la necesidad de contar con jugadores en plenitud terminaron pesando en el armado final de la lista.