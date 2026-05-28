Boca quedó eliminado de la Libertadores: cayó con Universidad Católica e irá a la Sudamericana

Un golazo de Montes le dio el triunfo 1-0 a los chilenos sobre el elenco Xeneize, que no tuvo un gran juego en La Bombonera. Terminó tercero e irá a la Copa Sudamericana.
Boca perdió 1-0 frente a Universidad Católica en La Bombonera y se quedó afuera de la Copa Libertadores 2026. Quedó tercero en la Zona D e irá a la Copa Sudamericana.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PARTIDO!
88 MINUTOS: ¡BERNEDO APARECIÓ PARA SOSTENER LA VICTORIA!
El arquero de los Cruzados detuvo la pelota en la línea después de un tiro libre de Paredes y una serie de rebotes.
86 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A BOCA JUNIORS!
Invalidaron el festejo de Ángel Romero por un milimétrico fuera de juego.
83 MINUTOS: ¡ROMERO ACARICIÓ EL EMPATE!
El cabezazo de Ángel terminó en las manos de Vicente Bernedo.
78 minutos: entró Merentiel
La Bestia reemplazó a Milton Giménez.
74 minutos: nuevo intento del Xeneize
Ángel Romero intentó sorprender con un tiro desde el suelo que se marchó por encima del travesaño.
72 MINUTOS: ¡EVITARON EL EMPATE DE BOCA EN LA LÍNEA DEL ARCO!
Jhojan Valencia tuvo un despeje salvador para mantener la ventaja en favor de Universidad Católica.
66 minutos: volvió a tener la suya Zeballos
El Changuito es el corazón de Boca, y lo volvió a demostrar con un derechazo rasante que salió muy cerca del arco chileno.
62 minutos: segundo cambio en Boca
Ángel Romero reemplazó a Marco Pellegrino.
57 MINUTOS: ¡UNA PIRUETA DE MILTON GIMÉNEZ CASI PROVOCA EL EMPATE!
El ex Banfield ensayó una chilena dentro del área y la pelota se marchó a centímetros del travesaño.
55 minutos: Milton Delgado, primer amonestado en Boca Juniors
El volante central derribó a Cristian Cuevas en mitad de cancha y se llevó la amarilla.
48 minutos: fue el turno del Changuito
Zeballos recibió un pase de Milton Delgado, encaró en el último tercio y sacó un remate que salió cerca del palo izquierdo de Bernedo.
¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
41 minutos: Boca no reacciona al gol de Montes
El Xeneize depende de una genialidad de Exequiel Zeballos o Tomás Aranda para generarle peligro al arquero Vicente Bernedo.
33 MINUTOS: ¡GOLAZO DE UNIVERSIDAD CATÓLICA!
Clemente Montes enganchó de la izquierda al centro y sacudió un tremendo derechazo cruzado que pegó en un palo y se metió en la valla de Leandro Brey en la primera llegada a fondo del elenco chileno.
¡¡GOLAZO DE CATÓLICA QUE QUIERE OCTAVOS!! Gran remate de Montes de afuera del área para el 1-0 de U. Católica vs. Boca. 📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/LZYqUmeaN5— SportsCenter (@SC_ESPN) May 29, 2026
30 minutos: Boca domina y la Católica no pasa la mitad de cancha
Los Cruzados no pueden pisar el área de Brey frente a un rival que toma la iniciativa con el apoyo de sus hinchas en la Bombonera.
21 minutos: ahora se animó Pellegrino
El reemplazante de Ayrton Costa (suspendido) aprovechó una pelota suelta a la salida de un córner para finalizar el ataque con un disparo desviado.
12 MINUTOS: ¡ZEBALLOS SE CAYÓ EN EL ÁREA Y TODO BOCA RECLAMÓ PENAL!
El Changuito fue a buscar un pase, lo sujetaron del hombro y terminó en el piso, pero el árbitro Wilmar Roldán no sancionó infracción.
6 MINUTOS: ¡CHANGUITO ZEBALLOS TUVO EL PRIMER GOL!
El atacante llegó al corazón del área, controló la pelota y ensayó un remate que se perdió cerca del palo derecho de Bernedo.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Las formaciones confirmadas
Boca Juniors: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera, Tomás Aranda, Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Universidad Católica: Vicente Bernedo; Eugenio Mena, Sebastián Arancibia, Fernando Zuqui, Fernando Zampedri, Clemente Montes, Jimmy Martínez, Cristian Cuevas, Erwin Ampuero, Jhojan Valencia y Juan Díaz. DT: Daniel Garnero.