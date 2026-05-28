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Deportes Sexta fecha de la fase de grupos

Boca quedó eliminado de la Libertadores: cayó con Universidad Católica e irá a la Sudamericana

Un golazo de Montes le dio el triunfo 1-0 a los chilenos sobre el elenco Xeneize, que no tuvo un gran juego en La Bombonera. Terminó tercero e irá a la Copa Sudamericana.

28 de Mayo de 2026
Boca se juega la vida en este partido.
Boca se juega la vida en este partido. Foto: La Nación.

Un golazo de Montes le dio el triunfo 1-0 a los chilenos sobre el elenco Xeneize, que no tuvo un gran juego en La Bombonera. Terminó tercero e irá a la Copa Sudamericana.

Boca perdió 1-0 frente a Universidad Católica en La Bombonera y se quedó afuera de la Copa Libertadores 2026. Quedó tercero en la Zona D e irá a la Copa Sudamericana.

 

Seguí las incidencias del partido

 

¡FINAL DEL PARTIDO!

 

88 MINUTOS: ¡BERNEDO APARECIÓ PARA SOSTENER LA VICTORIA!

El arquero de los Cruzados detuvo la pelota en la línea después de un tiro libre de Paredes y una serie de rebotes.

 

86 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A BOCA JUNIORS!

Invalidaron el festejo de Ángel Romero por un milimétrico fuera de juego.

 

83 MINUTOS: ¡ROMERO ACARICIÓ EL EMPATE!

El cabezazo de Ángel terminó en las manos de Vicente Bernedo.

 

78 minutos: entró Merentiel

La Bestia reemplazó a Milton Giménez.

 

74 minutos: nuevo intento del Xeneize

Ángel Romero intentó sorprender con un tiro desde el suelo que se marchó por encima del travesaño.

 

72 MINUTOS: ¡EVITARON EL EMPATE DE BOCA EN LA LÍNEA DEL ARCO!

Jhojan Valencia tuvo un despeje salvador para mantener la ventaja en favor de Universidad Católica.

 

66 minutos: volvió a tener la suya Zeballos

El Changuito es el corazón de Boca, y lo volvió a demostrar con un derechazo rasante que salió muy cerca del arco chileno.

 

62 minutos: segundo cambio en Boca

Ángel Romero reemplazó a Marco Pellegrino.

 

57 MINUTOS: ¡UNA PIRUETA DE MILTON GIMÉNEZ CASI PROVOCA EL EMPATE!

El ex Banfield ensayó una chilena dentro del área y la pelota se marchó a centímetros del travesaño.

 

55 minutos: Milton Delgado, primer amonestado en Boca Juniors

El volante central derribó a Cristian Cuevas en mitad de cancha y se llevó la amarilla.

 

48 minutos: fue el turno del Changuito

Zeballos recibió un pase de Milton Delgado, encaró en el último tercio y sacó un remate que salió cerca del palo izquierdo de Bernedo.

 

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

41 minutos: Boca no reacciona al gol de Montes

El Xeneize depende de una genialidad de Exequiel Zeballos o Tomás Aranda para generarle peligro al arquero Vicente Bernedo.

 

33 MINUTOS: ¡GOLAZO DE UNIVERSIDAD CATÓLICA!

Clemente Montes enganchó de la izquierda al centro y sacudió un tremendo derechazo cruzado que pegó en un palo y se metió en la valla de Leandro Brey en la primera llegada a fondo del elenco chileno.

 

 

30 minutos: Boca domina y la Católica no pasa la mitad de cancha

Los Cruzados no pueden pisar el área de Brey frente a un rival que toma la iniciativa con el apoyo de sus hinchas en la Bombonera.

 

21 minutos: ahora se animó Pellegrino

El reemplazante de Ayrton Costa (suspendido) aprovechó una pelota suelta a la salida de un córner para finalizar el ataque con un disparo desviado.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

12 MINUTOS: ¡ZEBALLOS SE CAYÓ EN EL ÁREA Y TODO BOCA RECLAMÓ PENAL!

El Changuito fue a buscar un pase, lo sujetaron del hombro y terminó en el piso, pero el árbitro Wilmar Roldán no sancionó infracción.

 

6 MINUTOS: ¡CHANGUITO ZEBALLOS TUVO EL PRIMER GOL!

El atacante llegó al corazón del área, controló la pelota y ensayó un remate que se perdió cerca del palo derecho de Bernedo.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Las formaciones confirmadas

 

Boca Juniors: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera, Tomás Aranda, Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

 

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Eugenio Mena, Sebastián Arancibia, Fernando Zuqui, Fernando Zampedri, Clemente Montes, Jimmy Martínez, Cristian Cuevas, Erwin Ampuero, Jhojan Valencia y Juan Díaz. DT: Daniel Garnero.

Temas:

Boca Universidad Católica Copa Libertadores
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