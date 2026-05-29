"Estamos con mucha ilusión”, Giuliano Simeone expresó su felicidad tras ser convocado por Scaloni

Giuliano Simeone se convirtió este jueves en el primer jugador convocado por Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina que habló públicamente tras la oficialización de la nómina de 26 futbolistas.

El delantero de Atlético de Madrid manifestó su alegría por integrar la lista y compartió sus sensaciones luego de conocer la decisión del cuerpo técnico. “Muy contento por estar”, dijo en declaraciones a TN tras asistir a una obra de teatro en la avenida Corrientes.

El atacante explicó que se encontraba en su casa cuando se confirmó la convocatoria a través de las redes sociales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y señaló que se puso “muy contento” al verse incluido entre los elegidos.

La reacción de Diego Simeone

Giuliano también reveló que atravesó los días previos con cierta ansiedad, una situación que definió como habitual para cualquier futbolista que espera una decisión de semejante importancia. “Como cualquier chico”, expresó al referirse a la expectativa que vivió antes de la publicación de la lista.

Consultado sobre la reacción de su padre, Diego Simeone, el delantero explicó: “Estaba muy contento como cualquier papá que está contento por un hijo que le están saliendo las cosas”.

Antes de retirarse, el futbolista dejó además un mensaje para los simpatizantes argentinos que seguirán al equipo en la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, donde la Albiceleste buscará defender el título conseguido en Qatar.

La ilusión de los convocados

“Vamos a ir muy contentos, estamos con mucha ilusión”, afirmó Giuliano Simeone, quien viene de marcar uno de los goles más recordados de las últimas Eliminatorias Sudamericanas, nada menos que frente a Brasil en el estadio Monumental.

Otro de los convocados que se expresó públicamente fue José Manuel López. El delantero de Palmeiras aseguró que todavía no había visto la nómina cuando fue consultado por la prensa y reconoció su emoción al enterarse de la noticia.

“No la vi todavía a la lista. Estoy sabiendo ahora. Estoy muy feliz por el trabajo que estoy haciendo. Trato de devolver juego a juego toda la confianza que pusieron en mí. Feliz y cumpliendo un sueño de disputar una Copa con mi país. Ahora a descansar y mañana a pensar un poco en lo que tocará vivir”, sostuvo el exdelantero de Lanús.

Mensajes en las redes sociales

Nicolás Paz también celebró su convocatoria a través de Instagram. El futbolista del Como italiano publicó una historia en la que expresó: "Un sueño hecho realidad", acompañando el mensaje con la bandera argentina y un corazón.

Por su parte, Facundo Medina compartió una fotografía de su infancia y escribió: "No dejen de soñar nunca, por favor", reflejando su emoción por integrar la lista mundialista.

Gerónimo Rulli, quien repitió presencia en una convocatoria para una Copa del Mundo tras haber formado parte del plantel campeón en Qatar 2022, recibió una felicitación pública de su pareja, Rocío Espósito, a través de las redes sociales.

Además, varios integrantes del plantel argentino replicaron la publicación de la AFA con las imágenes de los “26 guerreros”, entre ellos los campeones del mundo Nahuel Molina, Emiliano “Dibu” Martínez, Nicolás Tagliafico y Nicolás Otamendi.