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Deportes Mundial 2026

Selección Argentina: se confirmó la lista de 26 jugadores para el Mundial con el entrerriano Martínez

El DT eligió a los futbolistas que intentarán retener el título obtenido en Qatar 2022. Lionel Messi disputará la próxima Copa del Mundo y sumará su sexta participación. Cuáles son las sorpresas en el listado de Scaloni.

28 de Mayo de 2026
Los 26 convocados de la Selección argentina para el Mundial.
Los 26 convocados de la Selección argentina para el Mundial. Foto: (AFA).

El DT eligió a los futbolistas que intentarán retener el título obtenido en Qatar 2022. Lionel Messi disputará la próxima Copa del Mundo y sumará su sexta participación. Cuáles son las sorpresas en el listado de Scaloni.

Selección Argentina: la lista de 26 jugadores para el Mundial. La Selección argentina tiene a sus 26 convocados para el Mundial 2026. El entrenador Lionel Scaloni confirmó la lista tras haber presentado una versión preliminar con 55 nombres, de los cuales 29 fueron recortados.

 

Lo que era un secreto a voces se transformó en una certeza: Lionel Messi disputará la próxima Copa del Mundo y sumará su sexta participación, cifra récord junto a Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.

 

El astro rosarino llega a esta edición a punto de cumplir 39 años -lo hará en el transcurso de la competencia- y después de sufrir una molestia muscular en su último partido con Inter Miami en la MLS, donde transita una temporada con muy buen rendimiento.

Los 26 convocados de la Selección argentina para el Mundial

 

ARQUEROS

 

Emiliano Martínez - Aston Villa

 

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

 

Juan Musso - Atlético de Madrid

 

 

DEFENSORES

 

Gonzalo Montiel - River Plate

 

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

 

Lisandro Martínez - Manchester United

 

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

 

Nicolás Otamendi - SL Benfica

 

Cristian Romero - Tottenhman Hotspur

 

Facundo Medina - Racing Lens

 

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

 

MEDIOS

 

Leandro Paredes - Boca Juniors

 

Rodrigo De Paul - Inter de Miami

 

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

 

Enzo Fernández - Chelsea

 

Alexis Mac Allister - Liverpool

 

Valentín Barco - Racing Estrasburgo

 

Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié

 

Nicolás Paz - Calcio Como 1907

 

Máximo Perrone - Calcio Como 1907

 

 

DELANTEROS

 

Lionel Messi - Inter de Miami

 

Thiago Almada - Atlético de Madrid

 

Nicolás González - Atlético de Madrid

 

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

 

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

 

Lautaro Martínez - Internazionale de Milán

Temas:

Selección Argentina Mundial 2026 Copa del Mundo Lionel Messi Lionel Scaloni Rodrigo De Paul
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