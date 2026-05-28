Selección Argentina: se confirmó la lista de 26 jugadores para el Mundial con el entrerriano Martínez

El DT eligió a los futbolistas que intentarán retener el título obtenido en Qatar 2022. Lionel Messi disputará la próxima Copa del Mundo y sumará su sexta participación. Cuáles son las sorpresas en el listado de Scaloni.
Selección Argentina: la lista de 26 jugadores para el Mundial. La Selección argentina tiene a sus 26 convocados para el Mundial 2026. El entrenador Lionel Scaloni confirmó la lista tras haber presentado una versión preliminar con 55 nombres, de los cuales 29 fueron recortados.
Lo que era un secreto a voces se transformó en una certeza: Lionel Messi disputará la próxima Copa del Mundo y sumará su sexta participación, cifra récord junto a Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.
El astro rosarino llega a esta edición a punto de cumplir 39 años -lo hará en el transcurso de la competencia- y después de sufrir una molestia muscular en su último partido con Inter Miami en la MLS, donde transita una temporada con muy buen rendimiento.
Los 26 convocados de la Selección argentina para el Mundial
ARQUEROS
Emiliano Martínez - Aston Villa
Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
Juan Musso - Atlético de Madrid
DEFENSORES
Gonzalo Montiel - River Plate
Nahuel Molina - Atlético de Madrid
Lisandro Martínez - Manchester United
Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
Nicolás Otamendi - SL Benfica
Cristian Romero - Tottenhman Hotspur
Facundo Medina - Racing Lens
Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
MEDIOS
Leandro Paredes - Boca Juniors
Rodrigo De Paul - Inter de Miami
Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
Enzo Fernández - Chelsea
Alexis Mac Allister - Liverpool
Valentín Barco - Racing Estrasburgo
Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié
Nicolás Paz - Calcio Como 1907
Máximo Perrone - Calcio Como 1907
DELANTEROS
Lionel Messi - Inter de Miami
Thiago Almada - Atlético de Madrid
Nicolás González - Atlético de Madrid
Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
Julián Álvarez - Atlético de Madrid
Lautaro Martínez - Internazionale de Milán